مُسنة تلتحق بالجامعة بعد انقطاع 42 عاما: الفضل لزوجي

علاقات و مجتمع

استطاعت سيدة عمرها 65 عاما، استكمال دراستها بالجامعة التي تركتها قبل 42 عامًا.

ووفقا لوكالة "ترك برس"، هنأت سلطات محافظة مريسين التركية السيدة باشيندة ديرين بدخولها قسم السياحة وإدارة الفنادق بجامعة "سلجوق".

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ومن جهتها قالت ديرين: "عندما كنت في الـ23 من عمري اضطررت بسبب الأحداث السياسية لترك دراستي الجامعية، وكنت أدرس في الصف الثالث في قسم المالية والمحاسبة.. رغم ذلك لم أتخل عن حلمي أبدا بإكمال دراستي الجامعية".

واستكملت :"قال لي زوجي قبل وفاته لا تقتلي الطفل الذي بداخلك، وحولي حلمك إلى حقيقة".

وعن السبب وراء رغبتها في إكمال دراستها، أضافت السيدة "باشيندة " أنها تأثرت كثيرا بوفاة زوجها: "تسببت وفاة زوجي بصدمة كبيرة لي، كانت كلماته الأخيرة ترن في أذني دائما، لذلك بدأت طريقي ووضعت هدف التخرج من الكلية لأحقق حلمي، وسجلت في دورة YKS التي توفرها لنا البلدية مجانا، كنت أخجل وأتردد جدا في البداية، إلا أن دعم واهتمام المعلمين والطلاب بي رفع من معنوياتي، كما دعمني أولادي وأحفادي".

تابعت: "كنت أعرف أنه ينبغي أن أجد مكانا مناسبا في الحياة وأن أختار طريقا جيدا، واليوم أدرك بشكل أفضل أنني اخترت طريقا جيدا، كان ترجيحي الأول هو قسم السياحة وإدارة الفنادق في التعليم العالي بجامعة سلجوق، أسعدني جدا قبولي بالقسم الذي أرغب به".