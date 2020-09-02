ميريهان حسين تتغزل في فيروز: يا قمر الحلوين

علاقات و مجتمع
تغزلت الفنانة ميريهان حسين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالفنانة فيروز، عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لها في منزلها بلبنان.
شاركت ميريهان عددا من الصور من اللقاء الذي جمع بين فيروز والرئيس الفرنسي، وتغزلت بها بكلمات من أغنية "بعدك على بالي"، لـ"قيثارة السماء"، موجهة رسالة لها، "أجمل صورة شوفتها السنة دي .. عشقي.. إنتي وسام الشرف .. إنتي الوسام، فيروز، يا قمر الحلوين يا سهري بتشرين يا دهب الغالي".
وكان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبته زيارة الفنانة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، وتعتبر هذة الزيارة الثانية من نوعها الذي أجراها إلى لبنان.
والتزم الثنائي خلال الصور التي ظهرت من الزيارة بمسافة، حفاظا على التباعد الاجتماعي لتفادي فيروس كورونا المستجد.
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