لطيفة تتحدث عن علاقتها بفيروز: أحلى أيام عمري في بيتها

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور للفنانة اللبنانية القديرة فيروز، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي"ماكرون" لها، داخل منزلها.

تذكرت لطيفة، الأيام التي جمعتها بالفنانة فيروز، خلال منشورها، قائلةً "والله لما شفت الصالون قلبي دق وافتكرت اليوم إلي كان من أحلى أيام عمري، لما حبيبة الملايين العظيمة فيروز استقبلتني في بيتها".

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وتابعت لطيفة، تعليقها على تكريم فيروز وزيارة الرئيس الفرنسي لها، "هذه الصوره هي فعلا أحلى ما حصل في 2020، كفاية إن أحنا شفنا فيروز واطمنا عليها ربنا يحميها ويخليها، حب خالد وقيمة وعرش متوج لا يهتز #لبنان #فيروز".

تعتبر زيارة ماكرون إلى لبنان هي الثانية منذ حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته المئات، وآلاف الضحايا، وخلف دمارا كبيرا.

التزم الثنائي خلال الصور التي ظهرت من الزيارة بمسافة، حفاظا على التباعد الاجتماعي لتفادي فيروس كورونا.