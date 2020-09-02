القاهرة - لايف ستايل
تعود النجمة شريهان بدور "كوكو شانيل" حيث ستشارك في مسرحية ستعرض في القاهرة بداية من العام المقبل، ثم في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض القادم، وستبث بعد ذلك على التلفزيون، وذلك بعد غياب دام لثلاثين عاما عن المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات.
اشتهرت شريهان كالنجمة الاستعراضية الأولى وفي أدوارها في الفوازير الرمضانية في الثمانينيات والتسعينيات، ومنذ إطلالاتها الأولى تحوّلت بسرعة إلى أيقونة ليست فقط في التمثيل بل في عالم الموضة أيضاً، إذ اشتهرت بجمالها وتألقت بلوكاتها الأنيقة والجريئة، وتميّزت باختياراتها المتقنة وذوقها الرفيع ما جعلها تتميّز وتخطف الأنظار.
وتحتل الموضة والتصاميم حيزاً هاماً من المسرحية المرتقبة، إذ سيتجاوز عدد الملابس التي ستستخدمها النجمة شريهان المئة. وفي هذا الإطار، انتشرت أخبار عن اختيار المصمم اللبناني زهير مراد لتصميم الملابس غير الاستعراضية، بينما وقع اختيار شريهان على المصمم اللبناني فؤاد سركيس لتصميم الملابس الاستعراضية.
ورغم غيابها الطويل عن الشاشات فإن شريهان لم تغب من فكر محبيها ولا عن متابعيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنشر بشكل دائم صور إطلالاتها الأنيقة والكاجوال وتتألق بتنسيقات تجمع بين الأناقة والرقيّ والعصرية إذ تواكب أحدث الصيحات.
تألقت النجمة شريهان في أحد صور نشرتها على "إنستغرام" بالقميص الأبيض الذي نسّقته مع التنورة الخصر العالي المزيّنة بالنقشات، سواء باللونين الأبيض والأسود أو مع التنورة الملوّنة. كما نسّقت القميص مع البدلة السوداء والسروال الدنيم، وبدت ساحرة بمجموعة من الفساتين، مثل الفستان الأسود الستان أو الفستان البيج القصير.
من دون أن ننسى طبعاً إطلالاتها الأيقونية التي اشتهرت بها في الثمانينيات والتسعينيات والتي ما زالت مطبوعة في أذهاننا ومحفورة في صفحات الموضة.
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كانت هذه تفاصيل خبر أجمل إطلالات شريهان لمناسبة عودتها إلى المسرح بعد غياب 30 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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