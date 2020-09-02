كل ما تريدين معرفته عن متاعب الحمل.. وإليكِ حلها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

على الرغم من الفرحة الكبيرة، التي تغمر النساء عند حدوث الحمل، إلا أن السيدات الحوامل يعانين من بعض المتاعب الصحية مثل الغثيان وعسر الهضم والإرهاق وتساقط الشعر وغيرها من المشكلات المرتبطة بالحمل.

علامات التمدد

لا تستطيع الأنسجة الموجودة تحت الجلد التعامل مع التمديد الشديد للبطن أثناء الحمل لدى بعض النساء، وهو ما يؤدي إلى ظهور علامات التمديد أثناء فترة الحمل، وتظهر هذه العلامات في البداية بلون مائل للزرقة، ثم تختفي بمرور الوقت.

وأوضحت دوريس شاريل، من الجمعية الألمانية لأطباء النساء والولادة، أنه يمكن شد الجلد مسبقا كإجراء وقائي، وللقيام بذلك يتم وضع الكريم على البشرة، ثم سحب ثنية الجلد في منطقة البطن أو الخصر أو الفخذ بعيدا عن الجسم، ثم لف ثنية الجلد إلى أعلى وأسفل.

وأضافت الطبيبة الألمانية قائلا: "تشعر السيدة الحامل بالألم في البداية، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لشد الجلد، وسوف تلاحظ السيدة الحامل مع مرور الوقت كيف أصبح الجلد أكثر مرونة ونعومة". وفي حالة استعمال الزيت على الجلد فيجب مراعاة أن يتم وضع الزيت على البشرة المبللة بعد الاستحمام حتى لا يتسبب الزيت في جفاف البشرة.

مشاكل الأسنان

على الرغم من أن مقولة "كل طفل يكلف الأم أحد أسنانها" قد عفا عليها الزمن، إلا أنه يجب على السيدات الحوامل الاهتمام بصحة الفم جيدا. وأوضحت الطبيبة الألمانية دوريس شاريل أنه خلال فترة الحمل تتغير الدورة الدموية وترتخي الأنسجة، وهو ما يؤثر سلبا على اللثة؛ حيث تتغلل البكتيريا أسفل حافة اللثة بسهولة وتتكاثر في هذه المنطقة، وتؤدي إلى حدوث الالتهابات أو الإصابة بأمراض اللثة أو حدوث عدوى عميقة في دواعم الأسنان.

وللوقاية من ذلك تنصح الطبيبة الألمانية بالإقلال من تناول السكر والحفاظ على نظافة الفم والأسنان وتغيير فرشاة الأسنان بصورة منتظمة.

الغثيان

تعاني السيدات الحوامل من الشعور بالغثيان أو حتى القيء خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل. وأوضح كريستيان ألبرينج، رئيس الجمعية الألمانية لأطباء النساء والولادة، أنه يمكن تجنب الشعور بالغثيان من خلال الابتعاد عن تناول الوجبات الكبيرة والدسمة، والتي تحتوي على الكثير من البروتين أو التوابل، وكذلك تجنب الأطعمة الحمضية.

وبالإضافة إلى ذلك يتعين على السيدة الحامل مضغ الطعام جيدا، وتجنب الروائح قدر الإمكان. ويمكن أيضا مواجهة الشعور بالغثيان من خلال تناول الشاي المحلى قليلا أو الماء الدافئ في الصباح، وفي حالة حدوث القيء بشكل متكرر فعندئذ يمكن اللجوء إلى الأدوية حتى لا تفقد السيدة الحامل وزنها أو يحدث اضطراب في الدورة الدموية.

آلام الظهر

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تظهر آلام الظهر لدى الكثير من السيدات الحوامل نظرا لارتخاء الأنسجة الضامة بسبب زيادة الهرمونات أثناء الحمل، وهو ما يؤدي إلى ظهور مشكلات في منطقة أسفل الظهر بصفة خاصة، بالإضافة إلى تغيير وضعية الجسم بسبب وزن البطن.

وينصح الطبيب الألماني كريستيان ألبرينج قائلا: "يتعين على السيدات الحوامل التحرك كثيرا، وثني الساق بدلا من الظهر والمشي والجلوس في وضع قائم، كما يمكن استعمال زجاجة الماء الدافئ لتخفيف من آلام الظهر".

وحذر الطبيب الألماني من أن الوضع قد يصبح أسوأ في حالة السكون وعدم الحركة والنشاط، وقد تشير الآلام الحادة في منطقة أسفل الظهر إلى الولادة المبكرة، وفي مثل هذه الحالات يجب استشارة الطبيب المختص على الفور.

الإمساك

تظهر أعراض الإمساك لدى الكثير من النساء خلال الثلث الثاني والأخير من فترة الحمل، وترجع أسباب ذلك إلى ارتخاء الأنسجة الضامة واتساع الأمعاء واتباع نظام غذائي غير مناسب وقلة النشاط والحركة.

وأوضح الطبيب الألماني كريستيان ألبرينج أنه يمكن التخلص من أعراض الإمساك في معظم الحالات من خلال اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية والكثير من الخضروات وتناول الكثير من السوائل وممارسة الرياضة والنشاط البدني، وفي بعض الأحيان يؤدي تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد إلى الإصابة بالإمساك، وهنا يجب على السيدة الحامل استشارة الطبيب المختص حول البدائل الممكنة.

تساقط الشعر

أشار كلاوس دوبيك، من الجمعية الألمانية لأطباء النساء والولادة، إلى أنه لا يمكن تجاهل تساقط الشعر أثناء فترة الحمل؛ لأنه قد يكون علامة على سوء التغذية. وهناك سببان شائعان لتساقط الشعر أثناء فترة الحمل، ألا وهما: نقص اليود ونقص الحديد.

ويعد اليود من العناصر الضرورية لكي تقوم الغدة الدرقية بوظيفتها. وأضاف كلاوس دوبيك قائلا: "قد يؤدي نقص اليود إلى اضطرابات خطيرة ودائمة في نمو الجنين".

وأضاف الطبيب الألماني أن تساقط السعر يعد من العلامات المبكرة على نقص الحديد. وإذا تأكدت هذه الشكوك من خلال فحص الدم، فعندئذ يجب تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد، والتي يصفها الطبيب المختص، وأكد الطبيب الألماني أن النظام الغذائي وحده لا يمكنه علاج مشكلة نقص الحديد.

التعب والإرهاق

يعاني الكثير من السيدات الحوامل من التعب والإرهاق بشكل مستمر. ويفسر الطبيب الألماني كلاوس دوبيك ذلك بقوله: "هناك عدة أسباب لهذا الشعور، فغالبا ما تعاني السيدة الحامل من انخفاض ضغط الدم بعض الشيء، كما تقوم بعض السيدات بالإقلال من تناول القهوة بصورة ملحوظة من أجل صحة الجنين، بالإضافة إلى أن التعب قد يكون مؤشرا على نقص الحديد واليود".

وأضاف الطبيب الألماني أن نقص اليود يمكن أن يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية، علاوة على أن نقص الحديد قد يتسبب في الإصابة بفقر الدم، وبالتالي فإنه يتم نقل كمية أقل من الأكسجين في الدم، والشعور بالتعب والإرهاق لدى السيدة الحامل وإلى حدوث اضطرابات في نمو الجنين.