أخصائية نفسية تنصح المتزوجين: هناك فرق بين الحب والتملك

علاقات و مجتمع

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قالت ليديا جاد الله، أخصائية نفسية، إن لكل من الزوجة والزوج حياته الشخصية وله حق للاحتفاظ بحياته الخاصة والتزام كل منهما بمساحته الشخصية، "كل واحد هيكون ليه أصحاب مختلفين، كل واحد له حياته المستقلة"، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، التي تُعرض على شاشة "DMC".

وأضافت "ليديا"، أن الشخص الذي يريد السيطرة والتحكم في الشخص الآخر يكون لديه مشكلة ضعف شخصية وقلة ثقة في النفس وعدم وجود الشعور بالأمان، موضحة أنه لابد من وجود مساحة شخصية بين الطرفين، حيث إن عدم وجود المساحة ينشأ عنه ملل ورتابة.

وتابعت: "لازم يكون في ناس تانية في حياتنا عشان منزهقش"، مشيرة إلى أن هناك فرق شاسع بين الحب والتملك، مؤكدة أن الحب فيه الشخص يحب زوجته ويبحث عن إسعادها والوقوف خلفها من أجل النجاح، بينما التملك: "أنا مرتاح وأنا قاعد معاكي وأنا بتحرك معاكي أنت مخنوقة أو لأ مش مهم، هو ده التملك".