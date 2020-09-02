طرق تقوية المناعة في ظل مخاوف موجة كورونا الثانية

صحة

تعتبر المناعة هي ما يقف في وجه فيروس كورونا المستجد، نظرا لعدم وجود علاج فعال حتى الآن في الأسواق، وبالتزامن مع توقعات وجود موجة من انتشار فيروس كورونا المستجد يجب الحرص على تقوية جهاز المناعة خط دفاع الجسم أمام الأمراض المختلفة.

وفيما يلي بعض النصائح، بحسب أبحاث كلية الطب التابعة لجامعة هارفارد، لتقوية الجهاز المناعي والمحافظة عليه.

كيفية تقوية المناعة

المناعة هي جهاز متكامل، وليس حاجة واحدة، ويتطلب المحافظة عليه وتقويته العديد من العوامل، ويدرس العلماء آثار النظام الغذائي وممارسة الرياضة والعمر والضغط النفسي وعوامل أخرى على الاستجابة المناعية لدى الحيوانات والبشر.

نصائح تقوية المناعة

الجهاز المناعي هو خط دفاعك الأول ضد الفيروسات، واختيار أسلوب حياة صحي، هو الطريق الصحيح، بالإضافة إلى اتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة للحفاظ بشكل طبيعي على نظام المناعة قوي وصحي.

وفيما يلي نصائح للحفاظ على النظام المناعي:

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امتنع عن التدخين.

يجب الحفاظ على حمية غذائية غنية بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الحصول على قسط كاف من النوم.

اتخذ خطوات لتجنب العدوى من الأمراض، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

تقليل التوتر.