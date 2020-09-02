بعد أن دبت الحياة فيه مجددا.. قصة فندق "ونتر بالاس" التاريخي بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

عادت الحياة لتدب من جديد في فندق ونتر بالاس التاريخي الشهير، بمدينة الأقصر صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من 150 يوما، جراء جائحة كورونا.



وفتح الفندق أبوابه مجددا بناء على قرار السلطات المصرية بفتح المزارات الأثرية والفنادق والمطاعم بمقاصد السياحة الثقافية في أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم.



وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبو زيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ونتر بالاس يتمتع بمكانة خاصة بين الفنادق المصرية، حيث بُني على الطراز الفيكتوري، ويطل على نهر النيل ، ويرجع تاريخه إلى عام 1886، كما استضاف العديد من الملوك والملكات، ومشاهير العالم منذ تشييده وحتى اليوم.

Advertisements



وأضاف أن الفندق به حديقة تاريخية تحتوى على أشجار ونباتات نادرة، إلى جانب سجادة أثرية، ومعالم وأدوات أثرية عديدة.



وكان الفندق يحتوى على جناح ملكي خاص لملك مصر الراحل فاروق، وهو جناح قائم حتى اليوم، ويحرص العديد من الحكام والساسة والمشاهير على الإقامة به عند زيارتهم لمعالم مدينة الأقصر التي تعد من أهم مقاصد السياحة الثقافية بالعالم.



ومن بين المشاهير الذين استضافهم ونتر بالاس خلال العقود الماضية، الأميرة ديانا، وملوك أسبانيا، وبلجيكا، والمستكشف البريطاني هيوارد كارتر ، مكتشف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، واللورد كارنارفون ممول الكشف، بالإضافة إلى الروائية أجاثا كريستى التي كتبت فيه فصول روايتها الشهيرة " الموت على ضفاف النيل"، وعارضة الأزياء الشهيرة ناعومى كامبل، وآخرون.