أمهات عن خطة وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد: المهم تتنفذ

ماما

عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطط الوزارة للتحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، وتضمنت تلك الخطة التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي، والتحول الرقمي والشق التربوي في النظام التعليمي الجديد، ونظام الامتحانات الجديد، والتصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام الثانوية العامة.

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ومن ضمن خطة التطوير بحسب الوزير، دعم قدرات المعلمين، وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد، ومنصة للتدريب والتعليم، فيما وجه الرئيس ضرورة التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب.

ردود أفعال الأمهات عن خطة العام الدراسي الجديد

من جانبهم أبدى أولياء الأمور وخاصة الأمهات ارتياحهن من الخطة التي عرضت اليوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ذلك قالت نهى طارق، ولية أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية، "الكلام رائع.. المهم التنفيذ وشعور الطلاب باختلاف في الخطة التعليمية الجديدة".

وأوضحت ماجدة حلمي، ولية أمر ثلاثة طلاب في مراحل تعليمية مختلفة، أنها تأمل أن يكون العام الدراسي الجديد مختلفا عن الأعوام الماضية ويعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مع ضرورة دعم مهارات وقدرات المعلمين.

وأشادت بأهمية المنصات التعليمية في تنمية قدرات الطلاب على التعامل التكنولوجي وكيفية إجراء الأبحاث المحتلفة التي تساعد على زيادة مهارات الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.