كتب: هن - 02:30 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020

تبحث السيدات عن أطباق جديدة وصحية من السلطات لتقديمها على المائدة، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير سلطة البطاطس بالبيض والزيتون. مقادير سلطة البطاطس بالبيض والزيتون 6 بيضات 10 حبات بطاطس كوب مايونيز نصف كوب من صلصة الرانش ثلث كوب شبت مخلل ملعقتان كبيرتان من الخردل Advertisements ملعقة صغيرة ونصف من الملح ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون ثمن ملعقة صغيرة بابريكا ثمن ملعقة صغيرة من بذور الكرفس بصلة مفرومة ربع كوب "ببرونسيني" (فلفل حلو) ربع كوب زيتون أسود مقطع طريقة تحضير سلطة البطاطس بالبيض والزيتون يتم تقطيع البيض المسلوق وكذلك البطاطس لمكعبات صغيرة ثم قلبوا المايونيز في وعاء مع صلصة "الرانش" والشبت والخردل والملح والفلفل الأسود والفلفل الحلو وبذور الكرفس. ثم ضيفوا البيض والبطاطا والبصل والبابريكا والزيتون، وقلبوا الخليط جيداً حتى يمتزج، وغطوه ليبرد لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

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