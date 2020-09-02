كتب: هن - 02:30 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020

الفرابتشينو كراميل، هو واحد من أشهر المشروبات المثلجة المحبوبة في الصيف، يصنع من القهوة سريعة التحضير، والكراميل واللبن والكريمة. المقادير كوب ثلج. 3/4 كوب ماء. 3/4 كوب حليب مكثف ومحلى. كوب ونصف حليب. 9 ملاعق كبيرة صوص كراميل. Advertisements 2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان. طريقة عمل فرابتشينو كراميل تذاب القهوة في الماء، ثم توضع في الخلاط الكهربائي. يضاف الثلج والحليب المكثف و6 ملاعق من الكراميل، ويخلط. يضاف الحليب، ويخلط مرة أخرى لمدة دقيقة. تزين أكواب التقديم من الداخل بباقي صوص الكراميل. يصب الفرابتشينو، في أكواب التقديم، ويقدم مثلج.

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