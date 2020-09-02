التقيا في مطعم زوجها.. من هي نيكول بوتورالسكي صديقة براد بيت الجديدة؟

علاقات و مجتمع

التقى المنتج والممثل الأمريكي براد بيت صاحب الـ 56 عاما، بصديقته الجديدة العارضة نيكول بوتورالسكى، 27 عاما، في مطعم زوجها ببرلين أغسطس 2019، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

و"نيكول" التي تحمل الجنسية الألمانية ولديها أصول بولندية، التقطها كاميرات الصحفيين وهى تستقل نفس الطائرة الخاصة التي استقلها "بيت" متجهة إلى جنوب فرنسا.

وظهرت "نيكول" في العديد من أغلفة المجلات العالمية ومنها مجلة "ellegermany" و"Harper’s Bazaar Germany".

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كانت تحلم بأن تصبح عالمة أحياء بحرية عندما تكبر، لكن وفقاً للصفحة البريطانية، حلمها تغير عندما اكتشفتها عارض مواهب في ديزني لاند باريس عندما كان عمرها 13 عاماً.

كما أسّست "نيكول" منظمة خيرية هدفها حماية أسماك القرش.

لديها ابن واحد اسمه "إميل"، تُشارك أحيانًا صور ابنها على صفحتها الرسمية "إنستجرام".

تتحدث نيكول خمس لغات، ويبدو من حسابها على موقع إنستجرام أنها تقسم وقتها بين مدينتي لوس أنجلوس وبرلين.

تهتم بتسليط الضوء على القضايا، حيث نشرت في مايو صورة لها مرتدية قميصًا كتب عليه "احموا الأطفال، وليس البنادق".

ومازال انفصال النجمين براد بيت وأنجلينا جولي، أو ما سمّي بـ"انفصال العصر"، يأخذ حيّزاً واسعاً من اهتمام الصحافة العالمية بعد علاقة استمرت 12 عاماً تكللت بالزواج في العام 2014، وانتهت بطلاقهما عام 2016، لا سيّما أن تبعاته لم تنتهِ بعد وهي تشتعل مع كل جديد.