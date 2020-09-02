علاقات و مجتمع
تكهنات عدة ظهرت مؤخرًا حول وجود علاقة بين الفنان أحمد فلوكس وإحدي الإعلاميات اللبنانيات، الا أن خالد شاهين، المسؤول الإعلامي عن "فلوكس"، حسم الأمر مؤكدا أنها مجرد شائعة، وأن الفنان سيعود لزوجته الأولى ووالدة ابنه الوحيد سيف الدين.
وأضاف "شاهين"، أن قرار العودة جاء وفقاً لرغبة الطرفين، حيث لم تنقطع علاقة الود بينهما حتى بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.
وأوضح أن زوجة "فلوكس" السابقة وابنهما انتقلا للعيش مؤخراً في مصر بعد فترة من إقامتهما في دبي، وكان على اتصال دائم بهما حتى قررا العودة.
أحمد فلوكس ينشر صورة لزوجته السابقة وابنه: هؤلاء كل ما أملك
و"رابيا" هي زوجة فلوكس المغربية وكانت من خارج الوسط الفنى وتعمل كعارضة أزياء ورزق منها بابنه "سيف الدين".
أما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة الفنانة هنا شيحة واستمرت لمدة عام تقريبا، ولكن بعدها قررا الانفصال فى هدوء لتكون بذلك "شيحة" هي آخر زوجات "فلوكس"، والتى أوضحت أن سبب الانفصال هو اختلاف فى وجهات النظر إلا أن علاقتهما طيبة وسيظلان أصدقاء.
وكان قد كتب "فلوكس" على "إنستجرام": "بسبب الصور دي قالوا عليا اتجوزت وبقضي شهر العسل وقابليها قالوا عليا أني اتجوزت عرفي وقابليها قالوا كلام كتير بس أحب دلوقتي أقول أنا إيه .. الحقيقة أه ادعولي اتجوز الإنسانه اللي قابلتها والحقيقة هي كانت معايا في نفس المدرسه وعشرة سنين ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل هي في الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة".
وتابع أحمد فلوكس قائلا: "بنت ناس محترمين جدا ومن عيلة ولأن وزنها يتاقل دهب والحقيقه علشان أقدر أروح أطلب إديها وأنول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير وأحوش كتير علشان مهرها اكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكة عادية... وبما أني مش صغير وعندي ابن فأكيد هي كمان مش صغيرة وأكيد عندها ولاد من أجمل الأولاد اللي شوفتهم في حياتي فأكيد الجواز محتاج وقت وتحضير وعلشان أروح لأهلها ده لوحده موضوع كبير.... فاعلشان كدة لسه ماخدتش خطوة صريحة".
وأضاف: "ادعولي علشان ساعات بيكون رزق رينا لعبده هو واحده زي دي تشاركه حياتوا ... للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني ..... دا ردي علي موضوع الجواز ... وفي النهايه احب اقول كلمه واحده بالنسبه لموضوع السرير سكر محلي محطوط عليه كريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودته لـ "الزوجة الأولى".. زيجات في حياة أحمد فلوكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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