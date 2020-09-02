4 ألوان هامة في صيف 2020 للحصول على إطلالة رائعة

القاهرة - لايف ستايل
بقاءنا في منازلنا لم يمنع الصيف من القدوم وكذلك المهتمات بالموضة من اتباع أبرز صيحات الألوان الصيفية لموسم 2020 حتى وإن كانت في منازلهن.أصبح عامل الموضة في هذه الأوقات العصيبة أكثر إبداعاً من أي وقت مضى، فهناك محاولات لاستثمار قطع قديمة بطرق مستحدثة والبقاء بأناقة طيلة الوقت وإن كنتِ ترتدين مجرد بيجاما.مع صيحات الموضة الجديدة الصيفية هناك 4 ألوان بارزة، حاولي أن تقتني منهن أي قطع في صيف 2020، سواء لباس سباحة جديد، أو إكسسوارات، أو فساتين صيفية تعرفي عليهم:
الكرفس الأخضر
اللون الأخضر بكل درجاته هذا العام من الألوان الرائجة، ولكن هذه الدرجة الشبيهة بلون الكرفس في مركز الصدار
الأصفر الشاحب
يبدو هذا اللون الناعم جيداً على الجميع تقريباً.
فيروزي لامع
الفيروز هو لون لم نره متواجداً بين صيحات الألوان منذ فترة، ولكن رؤيته مرة أخرى على مدار الشهر الماضي جعلتنا ندرك مدى افتقادنا له.
العاجي
لون مريح للأعصاب ويحل محل الأبيض بأناقة.
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