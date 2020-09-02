الامارات | 4 نصائح ذهبية لمواجهة حرارة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح ذهبية لمواجهة حرارة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممارس العام الألماني الدكتور ميشائيل فينك، إنه يمكن من خلال اتباع بعض النصائح مواجهة حرارة الصيف، وتجنب الإصابة بضربات الشمس وأضرارها.

وهنا أربع نصائح وجهها الطبيب الألماني لعدم التعرض لمخاطر خلال موسم الصيف الساخن.

الابتعاد عن أشعة الشمس

ينبغي الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة والتواجد في الأماكن المظللة قدر الإمكان، خصوصاً خلال الأوقات التي تكون فيها الحرارة مرتفعة للغاية.

التبريد الخارجي

يُقصد بعملية التبريد هنا التبريد الخارجي للجسم، مثل اللجوء إلى الاستحمام على سبيل المثال أو وضع القدمين في ماء بارد، أو حتى ترطيب الجسم بشكل خاص.

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التبريد الداخلي

يعني التبريد الداخلي للجسم شرب كميات كافية من السوائل، ويُفضل شرب لترين من المياة لتعويض الفاقد من المعادن بفعل العرق. وقد تزيد هذه الكمية الموصى بها مع زيادة التعرض للشمس والحرارة وبحسب احتياج الجسم.

وينبغي تشجيع المسنين دائماً على شرب السوائل؛ حيث تقل لديهم الرغبة في شرب الماء بفعل تراجع الشعور بالعطش.

وأوضح فينك أن انخفاض السوائل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية وحتى فقدان الوعي.

رياضة في الصباح أو المساء

يحذر فينك من ممارسة التمارين الرياضية تحت أشعة الشمس الساطعة، وإنما ينبغي ممارستها في الصباح الباكر أو في المساء.

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