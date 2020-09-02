الامارات | إد شيران يستقبل مولودته الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن إد شيران يستقبل مولودته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المغني البريطاني الشهير إد شيران، وزوجته شير سي بورن، أنهما استقبلا مولودتهما الأولى ليرا انتارستكا. ونشر إد (29 عاماً)، صباح أمس، صورة لحذاء أطفال وبطانية ملوّنة على صفحته على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن إد كتب أسفل الصورة رسالة سريعة مني، حيث إن لدي بعض الأنباء الشخصية التي أريد أن أشاركها معكم. وأضاف: «في الأسبوع الماضي وضعت شيري ابنتنا الجميلة ليرا انتارستيكا سي بورن شيران». وأكمل: «لقد وقعنا في حبها تماماً». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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