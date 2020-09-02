الامارات | 5000 مشارك يستفيدون من «قيّظ في الفجيرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 مشارك يستفيدون من «قيّظ في الفجيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان قيّظ في الفجيرة، الذي نظمته جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، أكثر من 5000 مشارك من مختلف فئات وشرائح المجتمع، خصوصاً الشباب الأكثر استخداماً لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وسط مجهودات وأعمال مكثفة من اللجنة المنظمة للدورة الجديدة.

وزخر برنامج المهرجان خلال الأسبوعين الأخيرين بالعديد من الورش والأنشطة المتنوّعة والهادفة، حيث أقامت منصة 2071 ورشة بعنوان «الطريق إلى براءة الاختراع»، قدمها الدكتور عبدالرحمن المعيني، أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بإشراف حياة الحمادي، مديرة المنصّة، كما نظمت برزة الرياضيين ورشة «أساسيات لعبة الشطرنج»، قدمها المدرب الدولي علي فرحات، فيما نظم مجلس زايد لأصحاب الهمم دورة تدريبية للأطفال بعنوان «إيتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم»، قدمها الأخوان منصور وريم العبدولي، بإشراف هدى الدهماني، نائب رئيس الجمعية مديرة المجلس، فضلاً عن ذلك، أقامت الجمعية بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش محاضرة بعنوان «مقدمة عن التسامح»، ألقاها المدرب خالد بهاء الدين غراب، إضافة إلى ورشة فنية قدمها المصور مبارك محبوب، بعنوان «أفضل الطرق لتصوير المنتجات».

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وأكد مدير المهرجان، سعيد الكياني، أن توجيهات سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بتوفير كل سبل الدعم، والتعاون مع كل الجهات والمؤسسات، أسهم في تحقيق أهداف المهرجان كافة.

وقالت المنسق العام للمهرجان، موزة اليماحي: «إن فعاليات دورة 2020 من (قيّظ في الفجيرة) عكست رؤية الجمعية في إنعاش الإجازة الصيفية، وترك بصمة معرفية متميزة في نفوس أفراد المجتمع، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها أو تشارك فيها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى».

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