نهى العمروسي ليست الأخيرة.. نجمات ارتبطت أسمائهن بجرائم

علاقات و مجتمع

أصبحت الفنانة نهى العمروسي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتباط نجلتها نازلي مصطفى كريم، بقضية الفيرمونت والقبض عليها ضمن عدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات.

لم تكن "العمروسي"، وحدها التي ارتبط اسمها بجرائم بل سبقتها نجمات أخريات، ومن بينهن كوثر رمزي، حيث ارتبط اسم الراحلة بجريمة مقتل الفنانة التونسية الراحلة ذكرى والتي كانت تناديها الراحلة بـ"ماما كوثر"، وفي ليلة مقتل ذكرى، ذهبت "رمزي" لزيارتها، إلا أن زوجها أيمن السويدي طردها من الشقة، وألقى بحذائها على السلم وبعدها بدقائق أطلق النار على ذكرى ومدير أعماله وزوجته، وبعدها أطلق الرصاص على نفسه، وظلت "كوثر" حديث المواقع الإخبارية والقنوات التي استضافتها حتى وفاتها للحديث عن الواقعة كونها الشاهد الوحيد.

كذلك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي ارتبط اسمها بجريمة وقعت في منزلها الذي شهد مقتل شاب سوري على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، والذي زعم بأنه اقتحم الفيلا بغرض السرقة.

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وتداول اسم الفنانة المغربية ليلى غفران عدة سنوات، بعد مقتل نجلتها هبة العقاد وصديقتها نادين في حى الشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر، وظلت القضية محط أنظار الجميع حتى حكم على القاتل بالإعدام وعادت من جديد على الساحة بعد تجسيد الفنان محمد رمضان لقصة أشبه للحادث خلال مسلسل "ابن حلال".

يذكر أن قضية الفيرمونت، بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستجرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

وترجع أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وتم فتح التحقيق بالواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكوتها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وتم القبض على عدد من المتهمين لاستكمال التحقيقات في الواقعة، كان آخرهم نازلي مصطفى كريم وأحمد جنزوري.