بخطوات سهلة.. تعلمي طريقة لف ورق العنب

مطبخ

تواجه بعض ربات البيوت صعوبة في لف ورق العنب، لذلك نقدم لكِ طريقة لف ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة لا تتطلب الكثير من الجهد، بحسب ما نشره موقع "americangarden".

خطوات لف ورق العنب

ورق المحشي

أولا يجب إبعاد الورقات عن بعضها، بوضع كل واحدة منها على حدة، على وجهها، وهو الوجه الأملس الناعم، وليس الخشن، ثم يتم إزالة عنق كل ورقة حال وجدت.

خلطة الحشو

ويتم وضع خلطة الحشو في طبق عميق حتى لا تتناثر أثناء الأخذ منها بالملعقة، حيث يتم أخذ كميات صغيرة على قدر الملعقة لا أكثر، ولا أقل، ويتم وضعه مكان عنق الورقة الذي تم قطعه.

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لف الورق

في حال لف الورقة على وضعها، يخرج الحشو من داخلها أثناء عملية الطهي، ولذلك يجب طي القسم السفلي من الورقة نحو الوسط، ثمّ يتم ثني وضم الجهتين اليمنى واليسرى، لتغطي الحشوة بالكامل.

بعد ذلك يتم لف الورقة من الأسفل حتى الأعلى، مع الضغط على القطعة، لتحصلي على شكل مثالي، ثم توضع بشكل منسق في إناء الطهي.