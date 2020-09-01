بعد مساندة عبدالله رشدي لليوتيوبر المتهم بالاغتصاب.. من هو جاي كيم؟

علاقات و مجتمع

"من أخطأ ثم اعتذر وتاب وجب علينا احتواؤه وتقبله"، هكذا دافع الشيخ عبدالله رشدي عن اليوتيوبر الكوري "جاي كيم"، بعدما خرجت فتاة ونشرت فيديو لتحرشه بها ومحاولته اغتصابها قبل أكثر من سنة، واعترف اليوتيوبر بصحة الواقعة ونشر فيديو اعتذار وضح فيه كل ما حدث من جانبه.

عبدالله رشدي يدافع عن اليوتيوبر المتهم بالاغتصاب

دافع عبدالله رشدي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "من أخطأ ثم اعتذر وتاب وجب علينا احتواؤه وتقبله.. فالله يتوب على من تاب".

وتابع: "نحن لسنا آلهةً لنرفض من تاب واعتذر، أما جلد الإنسان بعد اعتذاره وتوبته فَخِسَّةٌ لا تصدرُ من ذوي النفوس الصافية والفِطَرِ السليمة. كامل الدعم لك يا داوود كيم على شجاعتك واعتذارك وإسلامك ولا عزاء للفمينيستات".

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدافع فيها الشيخ عبدالله رشدي عن مرتكبي جرائم التحرش.

"ليس مبررا ولكنه واحد من الأسباب"

هكذا تحدث الشيخ عبدالله رشدي، حول القضية التي كانت مثارة على الساحة التي يحقق فيها مكتب النائب العام، بشأن تعدي شاب على عدد من الفتيات، وابتزازهن بصور خاصة، لإقامة علاقة غير شرعية معه.

من هو جاي كيم

أعلن اليوتيوبر الكوري، جاي كيم، اعتناقه الإسلام العام الماضي، ونشر "كيم" مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وحسابه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يقرأ الشهادتين أمام أعضاء مسجد "سيول" المركزي.

وكشف "كيم" عن اسمه الجديد وهو "داوود كيم".

و"كيم" هو مغني ومؤلف أغاني وكان ولد كاثوليكيا ويحمل اسم ديفيد، وكانت تحظى قناته على "يوتيوب" بعدد كبير من المعجبين.

وبدأ "كيم" حياته الفنية في كوريا الجنوبية، كمطرب وكاتب أغاني أيضًا، وفقا لموقع "hype.my"، ويعتبر أول فنان منضم لـ"K-Pop" يعتنق الإسلام.