خبيرة موضة عن إطلالة فيروز خلال لقاء ماكرون: بسيطة وأقرب لملابس البيت

لايف ستايل

بابتسامة خجولة، استقبلت "جارة القمر" فيروز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها، حيث قلدها بأرفع وسام في فرنسا "جوقة الشرف" من رتبة فارس، في حين حرصت الفنانة فيروز أثناء زيارة الرئيس ماكرون، على الظهور بإطلالة بسيطة.

وعلقت خبيرة الموضة نهى طه، على إطلالة الفنانة فيروز في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنها ظهرت بملابس بسيطة قريبة من ملابس المنزل.

وأضافت الخبيرة أثناء حديثها لـ "هُن"، أن ذلك يرجع إلى طبيعة شخصية "فيروز"، التي تميل إلى البساطة وعدم التكلف في التفاصيل وهو المعروف عنها حيث كانت تحرص في مختلف المناسبات على الظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة.

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ملاحظات في زيارة الرئيس الفرنسي للفنانة فيروز

تعتبر زيارة ماكرون إلى لبنان هي الثانية منذ حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته المئات، وآلاف الضحايا، وترك دمارا كبيرا.

التزم الثنائي خلال الصور التي ظهرت من الزيارة بمسافة، حفاظا على التباعد الاجتماعي لتفادي فيروس كورونا.

بدا ديكور منزل فيروز بسيطا وأنيقًا، احتوى على بعض الصور الخاصة بالرموز المسيحية، بالإضافة إلى أنتيكات وصور خاصة لعائلتها.