مخاطر النوم بالمكياج

يحذر أخصائيو البشرة والجلدية من عدم إزالة المكياج من الوجه قبل النوم أو تركه على الوجه لفترة طويلة، كونه يسبب أضراراً عديدة على البشرة، وأهمها:

منع تجدد الخلايا تحتاج البشرة إلى الراحة، فعند الذهاب إلى النوم تقوم بتجديد خلاياها وتستطيع التنفس، ولكن عند ترك طبقة المكياج على البشرة يمنعها ذلك من التنفس، مما يجعلها مرهقة في اليوم التالي.

ظهور الحبوب والبثور

تصاب البشرة بالتجاعيد والخطوط الدقيقة والبثور وحب الشباب نتيجة تراكم المكياج عليها وعدم إزالته.

تراكم الأوساخ

يعتبر المكياج بمثابة مادة تلتصق على البشرة، وتقوم بجذب جميع الأوساخ الموجودة في الغرفة عند النوم به، مما يسبب إصابة البشرة بالبكتيريا والجراثيم وإصابتها بالبثور السوداء.

الإصابة بالحساسية

عند ترك طبقة من كريم الأساس على البشرة والنوم بها يؤدي ذلك إلى تغلغله في البشرة بعمق وتكوين طبقة سميكة من الأوساخ، مما يسبب الحساسية في بعض الأحيان.

إلتهاب العين

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عند ترك الكحل والماسكارا على العين، يؤدي ذلك إلى دخولهما إلى العين أثناء النوم، مما يسبب حساسية وإلتهاب العين في كثير من الأحيان.

الشيخوخة المبكرة

تظهر أعراض الشيخوخة المبكرة كالتجاعيد والخطوط عند ترك المكياج على بشرتك أثناء النوم، وذلك بسبب المواد الكيميائية الضارة بالبشرة والتي تتغلغل بها أثناء النوم.

جفاف البشرة

عند ترك المكياج طوال الليل يؤدي إلى تفاوت في لون البشرة، فحتى لو غسلتِ وجهك في الصباح فلن يتغير شيئاً، كما أن البشرة تصاب بالجفاف، مما يفقدها مرونتها، ويظهرها أكبر من سنها الحقيقي.

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