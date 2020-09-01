تلجأ معظم السيدات إلى اتباع طرق مختلفة للعناية بالقدمين، فيمنحن اهتمامهنّ المتركز على أظافر القدمين للحصول على أظافر قوية وصحية ونظيفة وبشرة قدمين ناعمة وحريرية حتى لا تبدو جافة وخشنة عند ارتداء الأحذية المكشوفة، وللحصول على مظهر مثالي وإطلالة متكاملة فإن معظم السيدات يقمنّ بقص الأظافر وبردها وطلائها بالمناكير وهي من الأمور المهمة والجمالية، وسنتعرف خلال هذا المقال على طريقة برد أظافر القدمين مع ذكر طرق العناية بالقدمين بشكل مفصل.

العناية بالقدمين

لابد من اتباع روتين يومي للعناية ببشرة وأظافر القدمين، وإليكم أهم النصائح للعناية بالقدمين:الحفاظ على نظافة القدمين بصورة دائمة وذلك بغسلهما بالماء والصابون مرة أو مرتين على الأقل بشكل يومي مع تنظيف منطقة الأظافر وما حولها باستعمال فرشاة أسنان لإزالة الأوساخ العالقة تحتها والمنطقة التي حولها.

نقع القدمين في وعاء عميق وكبير يحتوي على كمية مناسبة من الماء الدافئ الممزوج بالملح مرة من كل أسبوع على الأقل ويفضل نقع القدمين بالماء والملح مرة كل يومين.



تجفيف القدمين وبين أصابع القدمين من الماء جيدًا بعد غسلهما باستعمال منشفة وذلك لتجنب إصابتهما بأمراض جلدية أو التينيا التي تنتج بسبب تراكم الماء على الجلد.

دهن القدمين بلوشن الجسم والتركيز على الأظافر والمنطقة التي حولها قبل النوم وبشكل يومي لزيادة ترطيب الجلد والأظافر.

ارتداء جوارب واسعة قبل النوم وذلك حتى تتشرب بشرة القدمين اللوشن.



تقليم أظافر القدمين مرة أسبوعيًا وبردها باستعمال مبرد الأظافر، ويجب تقليم أظافر القدمين بحيث تتساوى مع أطراف القدم، ويجب تجنب ترك أظافر القدمين دون تقليمها لفترة طويلة حتى لا تصبح هشة وتكون أيضًا عرضة للتكسر وبالتالي يبدو مظهرها غير جميل.

تجنب الإكثار من وضع طلاء الأظافر ويجب وضعه في المناسبات أو على فترات متباعدة وتجنب تركه على الأظافر لفترة طويلة ويفضل إزالته حتى تتمكن الأظافر من التنفس ولتجنب اصفرارها.



الحرص على عدم استخدام مزيل طلاء يحتوي على مادة الأسيتون لأنه يسبب جفاف وهشاشة الأظافر، ويمكن استبدال هذا المنتج بأنواع أخرى تحتوي على مادة الأسيتات.

الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء طوال اليوم لأن الماء يزيد ترطيب البشرة ويزيد صحة الأظافر وقوتها ويحسن مظهرها.

شرب فيتامينات خاصة في الحفاظ على صحة وسلامة الأظافر مثل فيتامين ب الذي يزيد قوة الأظافر، وينصح باستشارة طبيب مختص قبل تناول هذه الفيتامينات.

طرق العناية بأظافر القدمين

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الحرص على عمل الباديكير مرة من كل أسبوع حتى يتم التخلص من الجلد الميت، إذ يتم غسل القدمين جيدًا، ثم نقعها بمدة لا تقل عن 5 دقائق في حوض مليء بالماء والملح وغسول الجسم، ثم يتم تجفيف القدمين جيدًا، ويتم تجهيز أدوات خاصة بالعناية بالقدمين، وينصح خبراء الجلد بالامتناع عن نقع القدمين إن كانت تعاني من خدوش أو جروح حتى لا تمر البكتيريا عبر الجلد.



تدليك القدمين والمنطقة المحيطة بالأظافر باستخدام الزيوت الطبيعية فذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويزيد نمو الأظافر ويجعلها قوية، ويمكن استخدام زيت الزيتون لهذا الغرض.

غسل القدمين بالماء جيدًا بعد نقعها وتدليكها والتركيز على غسل المنطقة تحت أظافر القدمين للتخلص من الأوساخ العالقة فيها.

تجفيف القدمين بعد غسلها بمنشفة.

دهن القدمين باستعمال لوشن خاص في العناية بالقدمين وتوزيعه جيدًا وعدم الإكثار منه حتى لا تصبح بشرة القدمين دهنية.

طريقة برد أظافر القدمين

تنظيف وتطهير القدمين.

تقليم الأظافر وهي جافة وتجنب قص الجلد حول الظفر، وعدم المبالغة في قصها بحيث يكون طول الظفر موازيًا لحافة جلد الأصبع.

برد الأظافر بشكل مستقيم وغير منحني.

غسل القدمين بالماء جيدًا وتجفيفها بفوطة قطنية جيدًا ثم يتم ترطيبها باستعمال اللوشن.

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