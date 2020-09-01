كاميرون دياز تحتفل بعيد ميلادها الـ48... شاهدوا إطلالاتها عبر الزمن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - احتفلت النجمة العالمية كاميرون دياز الأحد الماضي بذكرى ميلادها الـ48، حيث إنها من مواليد 30 أغسطس 1972. وقد ولدت الممثلة وعارضة الأزياء في سان دييغو، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وانطلقت شهرتها مع بداية التسعينات، حيث ترشحت أربع مرات لجائزة الغولدن غلوب، وفازت بـ18 جائزة أخرى.

وخلال حياتها المهنية، واعدت النجمة المعروفة بابتسامتها الساحرة العديد النجوم، مثل مات ديلون، وجاريد ليتو، إضافة إلى جاستن تمبرليك، كريس إينجل، وأليكس رودريجيز، وهي حالياً متزوجة من بينغي مادن، بعد 3 أشهر من الخطوبة.

واحتفالاً بذكرى ميلادها، جمعنا لكم بعض إطلالاتها خلال مشوارها المهني، وعلى السجادة الحمراء.



كاميرون دياز في تصميم من غوتشي

كاميرون دياز في تصميم من غوتشي



إطلالة الممثلة الشقراء كاميرون دياز كانت موفقة جداً في حفل الأوسكار عام 2012، حيث اختارت فستاناً أنيقاً أوف شولدر من مجموعة غوتشي، باللون البيج، ومزيناً بالترتر الذهبي في الأسفل، وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات بقيمة مليون دولار أميركي من Tiffany & Co.

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كاميرون دياز بفستان من ديور

كاميرون دياز بفستان من ديور



اختار القائمون على حفل "ميت غالا" لسنة 2007، أن يكون المصمّم الفرنسيّ Paul Poiret موضوع الحفل، فتألقت دياز بفستان منفوش أوف شولدر باللون الفوشيا، من تصميم دار ديور، وزيّنته بأقراط وعقد باللون الأزرق.

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كاميرون دياز بفستان من ستيلا مكارتني

كاميرون دياز بفستان من ستيلا مكارتني



ظهرت كاميرون دياز بفستان من ستيلا مكارتني Stella McCartney خلال حفل Costume Institute Gala في نيويورك عام 2013، وتميز الفستان بقصة الكاب وبلونه الأزرق الملكي.

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كاميرون دياز في فستان من أوسكار دي لا رينتا

كاميرون دياز في فستان من أوسكار دي لا رينتا



تألقت النجمة بفستان أوف شولدر باللون الذهبي من أوسكار دي لا رينتا، في حفل الأوسكار الخاص بعام 2010، وقد اعتبرها النقاد في ذلك الوقت من أجمل إطلالات السجادة الحمراء.

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شاهدوا إطلالات كاميرن دياز التي جمعناها لكم، هل تمكنت من أن تكون ضمن لائحة النجمات الأكثر أناقة في هوليوود؟