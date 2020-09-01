نظارات شمسية باللون الأسود لإطلالة كلاسيكية هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تعتبر النظارات الشمسية باللون الأسود من القطع الأساسية والضرورية التي لا يجب التخلي عنها في فصل الخريف، فهي قادرة مع بعض الإكسسوارات على أن تمنح إطلالة السيدة فخامة ورُقياً؛ إذا تمّ تنسيقها بشكل منسجم مع الملابس.



أسلوب حديث وغير تقليدي

فيرساتشي Versace

بالطبع برز الأسود كلون أساسي هذا الموسم، خاصة أنه استقر في الملابس والأحذية؛ لنجده مؤخراً في النظارات الشمسية، وقد برزت موديلات عديدة ومتنوّعة من النظارات الشمسية، حيث صنع هيكلها والعدسات من اللون نفسه؛ لكي لا تتداخل الألوان فيما بينها.

كما شاهدنا نظارات شمسية بأسلوب حديث وغير تقليدي، حيث جاءت بتصميم مستطيل عريض؛ ليأتي الهيكل من اللون الأسود، في حين برزت العدسات باللون الشفاف.

لا يمكن أن نطلب من السيدة التخلي عن اللون الأسود في إطلالاتها، لا في الصيف ولا في الخريف، خاصة أن هذا اللون من أساسيات الأناقة والفخامة لدى معظم السيدات.

لذا حتى تكتمل الأناقة؛ لا بدّ من اختيار نظارات شمسية مميزة باللون الأسود بتصميم بارز، حيث لم تأتِ العدسات ملفوفة بالهيكل بشكل كامل، بل برز الجزء السفلي منها من دون هيكل.

أما النظارات الأنيقة واللافتة، فبرزت بتصميم حديث ومميّز باللون الأسود، الذي غطى كامل أجزاء النظارات، سواء الإطار أو العدسات، وذلك لمنح السيدة فخامة إضافية وإطلالة كلاسيكية.

تعتبر النظارات الشمسية لافتة، خصوصاً عند اختيار تلك النظارات غير التقليدية من ناحية الشكل واللون هذا الخريف.

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جرأة وجمال

سيلين Celine

لا تتردّدي في اختيار نظارة شمسة باللون الأسود لإطلالة كلاسيكية أكثر حيوية تضيف جرأة وجمالاً، كتلك التي تغطي العين من الجانبين، وتكون بسحبة عريضة تغطيهما من الجانبين، بالإضافة إلى إطار على النظارة من فوق فقط، كدرجات الأسود اللافتة للنظر.

أما النظارات الشمسية الرياضية، فقد يؤدي اعتمادها إلى إشعار المرأة بالحرية والتحرّر، كما يمكن أن تكون أصغر حجماً قليلاً من النظارات التي تغطي العينين من الجانبين، والتي تناسب الوجه الصغير والدائري.

هذا وقد برزت النظارات الشمسية التي تتمتّع بإطارات منقوشة؛ حتى تتمكّن السيدة من إكمال زيّها وملابسها المنقوشة بالنظارات أيضاً؛ للحصول على إطلالة عصرية.

يحمل اللون الأسود الكثير من التعابير والمشاعر، ويعبّر بشكل كبير عن جرأة المرأة وجمالها، وبالتالي لا غنى عن اعتماده كلون أساسي للنظارات الشمسية مع عدسات كلاسيكية بأشكال مختلفة.

وأخيراً، يجب ألا ننسى النظارات الشمسية ذات الأشكال الهندسية، كالمربّعة والدائرية، التي برزت بقوة في عالم موضة الإكسسوارات هذا الخريف.

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