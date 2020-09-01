قفاطين وجلابيات مغربية من هند بن جبارة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - اللباس التقليدي المغربي هو مجموعة من الألبسة التراثية والشعبية التي حافظت - ولا تزال تحافظ- على مكانتها منذ قرون، حيث يظهر جليًّا تَشَبُّث النساء به، وذلك بمختلف الألبسة التقليدية، خاصة مع حرصهن على اختياره في المناسبات. ومن أكثر الفنانات المغربيات ارتداءً للقفطان بأسلوب متجدد ومميز الممثلة المغربية هند بن جبارة، التي برزت باختيارات القفطان والجلابيات المغربية المصممة بأسلوب أنثوي مذهل؛ وذلك عبر نشرها لصور أزيائها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيّما إنستجرام، ومن الناحية الفنية؛ شاركت هند بن جبارة في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، واستطاعت أن تُبرز موهبتها أمام العالم العربي بأكمله، ومن أبرز خياراتها في الأزياء؛ استوحي منها ما يناسب مظهرك وشخصيتك.



خيارات القفاطين المغربية من هند بن جبارة

خيارات القفاطين المغربية من هند بن جبارة



تفضِّل الفتيات المغربيات والنساء في العالم بأكمله التزيّن بالقفاطين بأنواعها؛ حيث يعتمدن تصميمات ملونة وأنيقة، ويُعد القفطان رمزًا من رموز الثقافة الشعبية المتشبعة بأصالتنا، ومهما تعددت أنواع الأثواب وجودتها؛ تبقى مفخرة النساء من جميع الطبقات، حيث نجد أن النساء المغربيات ما زلن يفضِّلن اللجوء إلى الخياط، عوضًا عن التصميمات الحديثة. وعن هند بن جبارة؛ فقد اختارت قفطانًا أبيض مصممًا من قماش المخمل المزيّن بالرسومات والتطريزات الحمراء مع مجوهرات ذهبية مصممة بفصوص حمراء راقية، ومن الناحية الجمالية؛ ارتكز مكياجها على أحمر الشفاه الفوشيا والشعر المموج، وتأنقت في إطلالة أخرى بقفطان أزرق مصمم بدرجة النيلي الساطع ومطرز بالذهبي مع حزام مميز للخصر ومكياج زهري؛ لإطلالة أنثوية مذهلة، وفي الإطلالة الثالثة نسقت هند قفطانًا أبيض مطرزًا بالذهبي ومزينًا بالرسومات الفضية ومصممًا بالأكمام الشفافة؛ لمظهر فاخر، واعتمدت لهذه الإطلالة مجوهرات ذهبية مع تسريحة الشعر المرفوع والمكياج القوي؛ لمظهر مناسب للإطلالات الضخمة.

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إطلالات الجلابيات المغربية لمظهر يومي ناعم

إطلالات الجلابيات المغربية لمظهر يومي ناعم



للجلابيات المصممة بأسلوب بسيط يناسب الخيارات اليومية، ارتدَت هند بن جبارة جلابية صفراء بدرجة داكنة مصممة بتطريزات فوشيا، وتزينت بتسريحة الشعر المرفوع والإكسسوارات الملونة؛ لمظهر مرح، وفي إطلالة أخرى ظهرت بجلابية سماوية واسعة مزينة من المنتصف بفصوص بيضاء وترتر أسود؛ لخيار أنثوي، وفي الإطلالة الثالثة أطلّت بجلابية سوداء مطرزة بخيوط ملونة بطريقة فاخرة ومميزة، ولخيار رابع؛ تألقت بجلابية مغربية رمادية مطرزة بالرسوم البيضاء بطريقة عربية مذهلة.

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