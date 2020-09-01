كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تعد حقيبة اليد من قطع الإكسسوارات المهمة لدى الكثير من السيدات؛ إذ لا تكتمل إطلالتهن إلا بتنسيق الحقيبة التي تناسبهن، وتضفي عليهن قدرًا من الجاذبية والأناقة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات حقائب يد مع الشراريب، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبكِ من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



حقيبة يد شمواه مع الشراريب

حقيبة يد شمواه مع الشراريب



إذا كنتِ تبحثين عن موديل أنيق لحقيبة يد يمكن تنسيقها في أوقات العمل، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل؛ لحقيبة يد شمواه مع الشراريب.

وتتمتع هذه الحقيبة بحزاميْن؛ أحدهما طويل، والآخر قصير، كما يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات، سواء النهارية أو المسائية.

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حقيبة يد جلد مع الشراريب

حقيبة يد جلد مع الشراريب



إذا كنتِ تبحثين عن موديل أنيق لحقيبة يد تناسبك إطلالتك الكاجوال، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل؛ لحقيبة يد كبيرة الحجم من الجلد، ومزينة بالشراريب بطول الشنطة.

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حقيبة يد جلد مع الشراريب على الجنب

حقيبة يد جلد مع الشراريب على الجنب



لإطلالة أنيقة وهادئة في نهار الصيف، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم البسيط بين موديلات حقائب اليد؛ لحقيبة يد كبيرة الحجم من الجلد، ومزينة بالشراريب على الجنب.

ويمكن ارتداء هذه الحقيبة في مختلف الأوقات والمناسبات؛ إذ تضفي على إطلالتكِ جاذبية وأناقة.

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حقيبة يد جلد مزينة بشراريب على شكل طبقات

حقيبة يد جلد مزينة بشراريب على شكل طبقات





لإطلالة سيمي فورمال، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق بين موديلات حقائب اليد؛ لحقيبة يد صغيرة الحجم من الجلد، ومزينة بطبقات من الشراريب تحيط الشنطة من كل الجوانب.

ويمكنكِ تنسيق هذه الحقيبة مع حذاء ذي كعب عالٍ من نفس لون الحقيبة؛ لتضفي على إطلالتكِ قدرًا من الأناقة والفخامة.

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حقيبة يد مزينة بالشراريب بالأسفل

حقيبة يد مزينة بالشراريب بالأسفل



إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة أكثر أناقة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم بين موديلات حقائب اليد؛ لحقيبة من الجلد بنقشات خفيفة من نفس لون الحقيبة، ومزيّنة بشراريب بالأسفل.

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حقيبة يد حرير مزينة بالشراريب

حقيبة يد حرير مزينة بالشراريب



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم بين موديلات حقائب اليد؛ لحقيبة من الحرير، ومرصعة بالأحجار الكريمة والترتر اللامع، ومزيّنة بالشراريب.

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