صيحات مكياج جريئة لخريف 2019... هل تجرئين على تجربتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يبرز في اتجاهات المكياج لخريف 2019، عاملان أساسيان هما القوة والتفاؤل، اللذين تفتقدهما غالبية النساء في ظل جائحة كورونا، وهي تؤكد بما لا يقبل الشك أن الحياة ستعود الى طبيعتها، وأن أساليب المكياج الجريئة والحيوية هي عامل أساسي في معالجة الكآبة والخروج من حالة الملل والتحول من المزاج السيء الى وضع نفسي مريح. لذلك، ستكون صيحات المكياج لهذا الخريف جريئة وقوية، فهل ستجرئين على تجربتها؟ وفي هذا المقال، نرصد مجموعة صيحات مكياج جريئة لخريف 2019.



مكياج العيون المزين بالكريستال

مكياج العيون المزين بالكريستال



هذا الخريف، لن يكون استخدام الكريستال محصوراً بالرصغين والأصابع والأذنين، حيث سيكون مكياج العيون المرصع بالكريستال من أبرز صيحات المكياج لهذا الموسم. استوحيه من عروض فالنيتنو Valentino، التي اختارت مكياج عيون القطة الذي يرتكز على خطوط الأيلاينر المجنحة، الى جانب حبات الكريستال الموضوعة عند مدمع العين وزاوية العين الخارجية.

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مكياج العيون الزهري الفاقع

مكياج العيون الزهري الفاقع



اجعلي من عينيك لوحة زهرية زاهية هذا الخريف، من خلال اعتماد مكياج العيون الزهري الفاقع، الذي يبث فيك الحيوية والنشاط، ويمنحك جرعة كبيرة من التفاؤل والإيجابية، فيجعلك امرأة نابضة بالحياة. استخدمي أحد ظلال العيون الزهرية القوية على كامل خطي الرمش العلوي والسفلي، وامزجيه مع الظل البرتقالي عند مدمع العين.

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الروج الأحمر الصارخ

الروج الأحمر الصارخ



اكتسح الروج الأحمر الصارخ عروض خريف 2019 التي سبقت جائحة كورونا، وهذا اللون الجريء كفيل بأن يبث شعوراً بالشغف والقوة لدى المرأة العصرية المحبة للجمال والموضة. لذلك، لا تترددي هذا الخريف في اعتماد أحمر الشفاه الأحمر الصارخ على شفتيك من أحد العلامات التجارية الراقية مثل ماك أو إيف سان لوران...



الأيلاينر على شكل سهم رفيع

الأيلاينر على شكل سهم رفيع



من المعروف أن موضة الأيلاينر لا تخبو إطلاقاً، حيث تبقى رائجة طوال أيام السنة. وهذا الخريف، اعتمديها بطريقة عصرية جديدة ومميزة، من خلال رسم خط أيلاينر رفيع وبشكل مجنح يمتد من منتصف خط الجفن السفلي امتداداً الى خارج العين، الى جانب تظليل الرمش العلوي بأحد ألوان ظلال العيون الدافئة التي تتناغم مع لون بشرتك.

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