ماسك الأرز المطحون لحب الشباب..نتائج مرضية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يُعتبر الأرز من العناصر الغذائيّة الأساسيّة التي تدخل في أصناف متنوّعة بمختلف أنحاء العالم، ويتميز بتعدُّد أنواعه التي تضمُّ العديد من الفوائد الصحية، كما أنّ له الكثير من الفوائد الجماليّة للبشرة، والتي تجعله يدخل في الكثير من وصفات العناية بالبشرة. واليوم نقدِّم لجمالك فوائدَه عامةً للبشرة، وخاصةً ماسكات علاج حب الشباب، فتعرفي عليها.



فوائد الأرز المطحون للبشرة

فوائد الأرز المطحون للبشرة



يحتوي الأرز بنوعيه الأبيض والبني على الكربوهيدرات التي تمدُّ الجسم بالطاقة، كما أنّه مصدر غني بالبروتين، ويحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ب، والمعادن كالحديد والمغنيسيوم، والأرز صحي بنوعيه، غير أنّ الأرز البني يُعتبر أكثر صحة من الأرز الأبيض؛ بسبب غناه بالماغنيسيوم، بالإضافة إلى أنّه مصدر جيد للحديد، والزنك، والألياف، ويعمل على معالجة الكثير من الأمراض الجلديّة بسبب خصائصه الصحيّة والجماليّة، وذلك من خلال طحن الأرز، وإضافته إلى الكثير من الوصفات، أو من خلال نقعه والاستفادة من تطبيق مائه على الوجه؛ حيث يعمل على تهدئته من الالتهابات الجلديّة، ومحاربة الأكسدة الموجودة في البشرة، وبالتالي يخفِّف من علامات الشيخوخة كالتجاعيد والخطوط، ويعالِج حَبَّ الشباب، ويزيد من نضارة البشرة، ويعمل الأرز البني كمضاد للالتهابات الجلديّة وتهيّج وحُمْرَة البشرة، سواء من خلال تناوله أو من خلال تطبيقه على البشرة، كما يساعد الأرز المطحون عامةً على تبييض وتلطيف البشرة وتنعيمها وتقشير خلايا الجلد الميتة، وبالتالي ينعكس ذلك على صفاء البشرة، ويحفّز إنتاج الكولاجين، ويحسّن مرونة الجلد، كما يحافظ على رطوبة البشرة، ويساعد على إغلاق المسامات باحتوائه على النشا الذي يمتصُّ الزيت من البشرة.

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ماسك الأرز لعلاج حب الشباب

ماسك الأرز لعلاج حب الشباب



يعمل الأرز المطحون على إزالة البثور وحب الشباب والبقع الداكنة؛ بسبب امتصاصه الرائع للدهون الزائدة، ويمكن أن يخفِّف من الحكة وحب الشباب للبشرة الدهنية أيضًا، ولعمل الماسك امزجي أربع قطرات من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من دقيق الأرز وقطرات قليلة من ماء الورد، واخلطيهم في وعاء حتى يصبح الملمس سميكًا، ثم قومي بوضعه على الوجه لمدة 5 دقائق، وبعدها يمكنك شطفه بالماء البارد، وننصحك بتكرار هذه الوصفة لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع؛ للحصول على بشرة نَضِرَةٍ ومُشْرِقَة.



ماسك آخر لعلاج حب الشباب بالأرز

ماسك آخر لعلاج حب الشباب بالأرز



إن كنتِ بحاجة لمكونات أخرى لإزالة حب الشباب، فيُعَدُّ ماء الورد مكوِّنًا رائعًا لوصفات الجمال؛ بسبب خصائصه المهدِّئة، وهو يعمل على علاج حبّ الشّباب وإزالة الزّيوت الزائدة من الوجه الدهني، أما زيت الجوجوبا فيساعد على ترطيب البشرة وتحقيق التوازن الطبيعي للجلد، لذلك فهو يُعتبر من أهم الزيوت الطبيعية لتهدئة البشرة الدهنية. ولعمل هذا الماسك ضعي ملعقة كبيرة من الأرز المطحون و4 قطرات من زيت الجوجوبا وملعقة صغيرة من ماء الورد في وعاء، واخلطيهم جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا، ثم ضعي الخليط على بشرتك لمده 10 دقائق، وبعدها اشطفي وجهَك بالماء البارد، وننصحك بتكرار هذه الوصفة لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع؛ للحصول على نتائج مُرْضِيَة.

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