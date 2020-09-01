المناكير المطفي المخملي لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يعد المانكير من مستحضرات التجميل التي تلجأ إليها الكثير من الفتيات لتزيين أظافرهن، والظهور بإطلالات جذابة وراقية في مختلف الأوقات والمناسبات.

ومع تعدد أنواع المناكير، تفضل معظم الفتيات الدرجات المطفية المخملية، وآخريات تفضلن الألوان اللامعة، التي تضفي عليهن قدرا من الجاذبية والفخامة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" أبرز ألوان المناكير المطفي المخملي لـ خريف 2020، يمكنك اختيار ما يناسبك من بينها، لإطلالة أنيقة ومميزة.

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مانكير كشمير مطفي مخملي

مانكير كشمير مطفي مخملي



إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة، يمكنك تطبيق مانكير مطفي مخملي باللون الكشمير، فهو من الألوان الأنيقة التي تمنحك أناقة.

ويمكن تنسيق المانكير الكشمير المطفي المخملي مع مختلف الإطلالات والمناسبات.



مانكير نبيتي مطفي مخملي

مانكير نبيتي مطفي مخملي



لإطلالة أكثر أناقة في أوقات العمل، يمكنك الاستعانة بمانكير نبيتي مطفي مخملي، فهو من الألوان الكلاسيكية والتي يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات، وكذلك المناسبات.

ويعد المانكير النبيتي المطفي المخملي من الأنواع التي تفضلها الكثير من الفتيات، ولا تختفي موضتها مع مرور الوقت.



مانكير موف مطفي مخملي

مانكير موف مطفي مخملي



إذا كنت من عشاق الألوان الهادئة، يمكنك الاستعانة بمانكير مطفي مخملي باللون الموف، وتنسيقه مع إطلالة تتناسب مع هذا اللون.

وأهم ما يميز المانكير الموف المطفي المخملي، أنه يمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات سواء الصباحية أو المسائية.

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مانكير بيبي بلو مطفي مخملي

مانكير بيبي بلو مطفي مخملي



لإطلالة تجمع بين الهدوء والأناقة، يمكنك الاستعانة بمانكير بيبي بلو مطفي مخملي، فهو من درجات الألوان المريحة والمميزة، والتي يمكن تنسيقها مع عدة إطلالات، وتمنحك جاذبية وسحرا خاصا.



مانكير أزرق مطفي مخملي

مانكير أزرق مطفي مخملي



إذا كنت من عشاق الإطلالات الجريئة، يمكنك الاستعانة بمانكير أزرق مطفي مخملي، يمنحك جاذبية وفخامة.

ويفضل تطبيق المانكير الأزرق المطفي المخملي في الإطلالات المسائية كالحفلات والسهرات الكبيرة.



مانكير برتقالي مطفي مخملي

مانكير برتقالي مطفي مخملي



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، وتريدين الظهور بإطلالة أكثر جرأة وفخامة، يمكنك تطبيق مانكير برتقالي مطفي مخملي، يضفي على إطلالتك قدرا من الجاذبية.

وأهم ما يميز المانكير البرتقالي المطفي المخملي أنه يناسب صاحبات الإطلالات الجريئة والجذابة.

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