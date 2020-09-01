تسريحات شعر طبيعية..خيارات ناعمة وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تبحث المرأة دائماً أن الإطلالة المميّزة والجذّابة، سواء في مناسباتها النهارية أو المسائية. وتتابع بحثاً عن أحدث صيحات تسريحات الشعر وأكثرها ملائمة لطبيعة شعرها وشكل وجهها، التي تُكمل إطلالتها وأسلوبها الشّخصيّ،. ومع التنوّع في موديلات تسريحات الشعر، بات من السهل اختيار التسريحة التي تُرضي جميع الأذواق. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمال المرأة، اختار لك مجموعة من أجمل تسريحات شعر طبيعية لتختاري منها الأجمل لإطلالاتك في السطورالآتية:

موديلات تسريحات شعر طبيعية

تسريحات شعر طبيعية تناسب لإطلالة ناعمة ولافتة

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر طبيعية تُناسب جميع أنواع الشعر وتبرز ملامح وجهك بشكل لافت وجذّاب:

تسريحة البوب الكلاسيكية

تسريحة شعر البوب تعدّ من أكثر تسريحات الشعر رواجاً

هذه التسريحة لا تبطل موضتها، وتعتمدها الكثيرات حول العالم، ويمكنك إعتمادها مهما كان لون شعرك أو شكل وجهك، للحصول على إطلالة ناعمة وعفوية.

تسريحة ذيل الحصان العالية والملفوفة

تسريحة ذيل الحصان العالية لإطلالة لافتة

تسريحة مثالية لتتألقي بإطلالاتك اليومية، ولك الحريّة بإعتماد غرَّة الشعر لإضافة بعض الحركة إلى التسريحة، ويمكنك أيضاً أن تعتمديها على شكل ضفيرة خاصة إذا كان شعرك ثنائي اللون.

تسريحة البوب المبرومة مع الغرّة

تسريحة البوب المفرومة مع الغرّة

تتميز تسريحة البوب المبرومة بلمسة عصرية وتدخل ضمن صيحات الشعر المعتمدة عالمياً، ننصحك بتطبيق سبراي التصفيف اللامع وبإبراز العيون في مكياجك لمزيد من التألق.

تابعي المزيد: تسريحات شعر غريبة لصيف 2020



تسريحة الشعر المموج والمبعثر

تسريحة شعر مموجة بأسلوب مبعثر لإطلالة نابضة بالحياة

مما لا شك فيه أنّ هذه التسريحة هي من أكثر التسريحات بساطة وسهولة، يكفي أن تقسّمي شعرك إلى خصلات وتجعدي كلّاً منها بواسطة جهاز الفير ثمّ تنفّشيها بواسطة أصابعك حتّى تحصلي على شعرٍ مموج ومبعثر بشكلٍ طبيعي ومن دون أي جهد.

تسريحة ذيل الحصان مع غرّة

تسريحة ذيل الحصان بأسلوب جذاب

تتميّز هذه التسريحة بأسلوبها العصري والبسيط الذي يليق بك في وقت العمل وبعده، مانحاً إياك إطلالة طبيعية وعفوية بامتياز.

Advertisements

تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة

تُعتبر تسريحة الكعكة المنخفضة من التسريحات الأنيقة والعملية، ليس لأنّها ترفع الشعر عن الوجه فحسب بل لأنّها تجمع الشعر كاملاً وتبرز ألوانه المختلفة، مسلّطةً الضوء على جمال شعرك.

تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية لإطلالة طبيعية

قومي بلفّ كامل شعرك حول بعضه البعض على شكل كعكة مرتفعة، ثمّ ثبتي أطرافه بالدبّوس، لا داعي للقلق في حال تطايرت بعض الخصلات من شعرك كونها تُضفي المزيد من الحيوية إلى إطلالتك.

تابعي المزيد: أجمل القصات والتسريحات للشعر القصير



تسريحة الشعر الكيرلي

تسريحة الكيرلي الطبيعية لإطلالة عفوية

تتميّز تسريحة الشعر الكيرلي مع الغرة الجانبية ببساطتها وتألقها، وتمنحك إطلالة عفوية ومرحة وطبيعية وهي من التسريحات التي لا تغيب عن الموضة أبداً نظراً لأسلوبها المتنوع، وتليق بغالبية أشكال الوجوه.

تسريحة الشعر المالس المبلّل المسحوب إلى الخلف

تسريحة الشعر المبلل لإطلالة ناعمة وأنيقة في الوقت ذاته

هذه الإطلالة مثالية مع الشعر المالس أو المموج لأنَّ الشعر الكيرلي قد يجعّد ويتمرّد، طبّقي كميّة قليلة من الجل الخاص بالشعر المبلّل ثم مرّري أصابعك بين خصل الشعر وفروة الرأس واتركي الأطراف كما هي.

تسريحة الشعر الطويل المبلل مع الفرق الجانبي

هذه التسريحة تبرز ملامح وجهك بأسلوب مميز

تُعتبر هذه التسريحة مثالية في حال كنت مهتمّة في تجربة الإطلالة المبلّلة من دون مبالغة، هذه الإطلالة المتألقة تبرز خدودك بأسلوب رائع وملفت، يمكنك تطبيقها من خلال إستخدام كميّة قليلة من الجل الخاص بتسريحة الشعر المبلّل وفركه جيداَ بين يديك، مرّريه على جانبي شعرك، فوق الأذنين ثم إستخدمي المشط لتوزيعه.

تسريحة ذيل الحصان بالأسلوب الملفوف

تسريحة ذيل الحصان بالأسلوب الملفوف

للحفاظ على مظهر طبيعي، ننصحك بإعتماد تسريحة ذيل الحصان الملفوفة مع خصلات الشعر المموجة، لإطلالة رومانسية بامتياز، أمّا سرّ هذه التسريحة، فيكمن في إنسيابتها، لذلك ننصحك بإستخدام الدبابيس التي تحافظ على الشعر في مكانه، إضافةً إلى تطبيق السبراي الذي يعمل على منح شعرك المزيد من الحجم لتثبيت الإطلالة.

تسريحة الشعر نصف المرفوع مع البف

تسريحة الشعر نصف المرفوع مع البف

تُعد هذه التسريحة مثالية لصاحبة الوجه البيضاوي التي ترغب في تعزيزجمال شعرها، والحصول على إطلالة ناعمة وأنيقة في آنٍ معاً.

تابعي المزيد: تسريحات للشعر المتوسط الطول.. ستعجبك الخيارات