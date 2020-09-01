كتب: هن - 09:30 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

يعتبر ورق العنب من الأكلات التي يفضلها الجميع بسبب مذاقه الرائع بمختلف طرق تحضيره، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل ورق العنب السوري. المكونات ½ كيلو ورق العنب أخضر. أو برطمان ورق عنب مكبوس الحشو. ¼ كوب زيت نباتي. 1 بطاطس مقطعة شرائح رفيعة. 1 طماطم مقطعة شرائح رفيعة. بصلة مفرومة 250. لحم مفروم. طريقة التحضير فى وعاء سخنى الزيت على النار. قلي البصل حتى يذبل. إضافة اللحم وقليه حتى يتغير لونه. إضافة الأرز بعد أن تصفيه من الماء جيدا. Advertisements قومى بالتقليب حتى تمام الامتزاج وتقلية الأرز. إضافة مقادير التتبيلة وقومى بالتقليب. ارفعى الوعاء من على النار واتركيه جانبا حتى يبرد. فى وعاء آخر أغلي كمية من الماء. سلق ورق العنب فى الماء حتى يتغير لونه. تصفية ورق العنب . فى وعاء رصي شرائح طماطم وفوقها شرائح البطاطس فى القاع. رش الملح. فرد ورق العنب وحشوه كالمعتاد. لف ورق العنب ورصه فى الوعاء بشكل متلاصق جوار بعضه ثم طبقات فوق بعضها حتى الانتهاء من كل كمية الحشو ورق العنب. تغطية المحشي بماء فى نفس درجة حرارة الغرفة. ارفعى الوعاء على النار حتى الغليان. تهدئة النار وتغطية الوعاء حتى تمام النضج (ساعة – ساعة وربع). بعد النضج يصفى الماء الموجودة بالوعاء. الانتظار ربع ساعة قبل تقديم المحشي واتركيه جانبا ليرتاح.

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