صحة
يشعر البعض بالغضب المفاجئ غير المبرر، ويرجع ذلك إلى عدم الحصول على قسط كاف من النوم، بحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أيوا الأمريكية، أكدت خلالها أن قلة النوم تسبب الشعور بالغضب.
وتبين من خلال الدراسة أن قلة النوم يزيد الغضب والإحباط، هذه النتائج مهمة لأنها تقدم دليلاً قوياً على أسباب الشعور المفاجئ بالغضب، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وأظهرت نتائج الدراسة بعد التحدث مع عدد من الشباب عن تعرضهم لنوابات من الغضب بعد منتصف النهار خلال الأيام التي ناموا فيها قليلاً.
وأشار معدو الدراسة إلى أن النتائج تؤكد أهمية الأخذ في الاعتبار ردود فعل عاطفية معينة، مثل الغضب الناتج عن اضطراب النوم.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: قلة النوم تسبب الغضب المفاجئ والإحباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.