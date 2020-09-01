علاقات و مجتمع
حالة من الصدمة والغضب سيطرت على الشارع التونسي، وذلك بعد تعرض سيدة مسنة عمرها 98 عاما، وتعاني من ألزهايمر، للاغتصاب.
وهز الحادث الرأي العام ودفع نشطاء تونسيين إلى المطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات ضد المتورطين.
شهدت محافظة القيروان وسط البلاد، أمس الاثنين، اقتحام مجهول لمنزل السيدة التونسية العجوز في وقت متأخر من الليل، حيث قام باغتصابها الأمر الذي أدى لأضرار جسدية ونفسية كبيرة.
وحسب صحف تونسية محلية، فإن السيدة تعاني من مرض ألزهايمر وتم نقلها بواسطة الشرطة إلى مستشفى الأغالبة، حيث تم الاحتفاظ بها في غرفة الإنعاش لصعوبة حالتها.
واستغل المغتصب غياب ابن المسنة الذي يعمل في الأفراح، وزوجته التي تعمل في إحدى المستشفيات، متسببا في مشهد مأساوي ودماء في كل مكان ومسنة في وضع حرج.
كانت هذه تفاصيل خبر غضب في تونس بعد اغتصاب سيدة مُسنة عمرها 98 عاما تعاني من ألزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.