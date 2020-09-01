ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: الفستان تحفة

لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها، بمقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرام فارس في الفيديو على "مرجيحة"، وعلقت: "لا تتخلى أبدًا عن الاعتقاد بأن هناك أملاً لأيام أفضل قادمة".

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وانهالت تعليقات متابعي الفنانة، على الفيديو كان من أبرزها: "الفستان تحفة، وحشتينا، شكلك تحفة على المرجيحة".

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

كيف كانت تقضي ميريام فارس أوقاتها بالحظر؟

ونشرت ميريام فارس، من قبل، مقطع فيديو من ممارستها الرياضة، داخل صالة "جيم" بمنزلها، وظهرت مرتدية "بنطلونًا" رياضيًا، و"تي شيرت" أسود، وجمعت شعرها الكيرلي لأعلى.

وكتبت "ميريام" في تعليقها على الفيديو: "المواظبة على التمارين لا تسهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضًا تسهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه".