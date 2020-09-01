جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد بملابس شفافة رغم حملها

لايف ستايل

مجموعة من الصور، تظهر حمل عارضة الأزياء جيجي حديد، خلال أسبوع حملها الـ33، جلسة تصوير جريئة أجرتها الفلسطينية، بملابس شفافة كليا جلعتها تتصدر محركات البحث على الإنترنت.

ظهرت جيجي حديد مرتدية فستان شفاف من اللون الأخضر الزيتي، وفي صور أخرى ارتدت بنطلون جينز مفتوح، وعليه كروب توب أبيض، ووضعت مكياج ملائم لها ولملابسها.

ونشرت جيجي حديد تلك الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما نشرت فيديوهات من كواليس التحضير لجلسة التصوير.

وانتشرت صور جيجي حديد على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ووصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "حامل في مهلبية".

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وكتب أخرى في بوست تعليقا على صورها، "مش عارفة إحساس بنتها ايه لما تتولد وتلاقي ان امها چيچي حديد، أبوها زين مالك، خالتها بيلا حديد، جدها محمد حديد، خالها أنور حديد وصاحبته دوا ليبا، صحاب أمها تايلور سويفت وكيندال جينير وهالزي، صاحب خالتها القديم كان ذا ويكند، صحاب ابوها كل وان دايركشن وأصولها فلسطينية هولندية بريطانية أمريكية باكستانية".

وتستعد جيجي حديد لإنجاب طفلتها الأولى من حبيبها زين مالك، بعد علاقة طويلة شهدت الكثير من المشكلات والتوترات.