صور من طفولة نازلى مصطفى كريم قبل القبض عليها في قضية الفيرمونت

علاقات و مجتمع
تصدرت قضية الفيرمونت التريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن شهدت القضية عدة تطورات خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها القبض على عدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات ومن بينهم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي.
وتستعرض "هًن"، مجموعة من الصور لنازلي مصطفى كريم، وهي في مرحلة الطفولة.
يذكر أن قضية الفيرمونت، بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستجرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.
وترجع أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.
وتم فتح التحقيق بالواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكوتها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وتم القبض على عدد من المتهمين لاستكمال التحقيقات في الواقعة، كان آخرهم نازلي مصطفى كريم وأحمد جنزوري.
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