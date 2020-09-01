ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "قلب قلبي"

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر، على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة لهما سويا عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه ماجد المصري، رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها، حيث كتب في تعليقه على الصور، "كل سنة وأنتي طيبة يا قلب قلبي، ربنا مايحرمني منك".

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وظهر الثنائي في الصورة بملابس صيفية، حيث ارتدت زوجة المصري فستان ستان من اللون الأخضر، وارتدى هو قميصا مشجرا أزرق.

ويحرص ماجد المصري، دوما على نشر صور ولقطات تجمعه بزوجته عبر "إنستجرام"، ويظهر لها حبه وتقديره لها.

وتفاعل مع الصورة، عدد كبير من الجمهور والمتابعين عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "ربنا يخليكم لبعض كل سنة وهي طيبة"، و"القمر الحلوة الطيبة الجدعة كل سنة وأنتي غالية".