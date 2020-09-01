نهى العمروسي توضح حقيقة صورة ابنتها قبل واقعة "فيرمونت": كانوا بيصيفوا

علاقات و مجتمع

صورة تجمع بين ثلاثة فتيات وشاب، تم تداولها عبر صفحات "السوشيال ميديا"، زعم البعض أنها تجمع بين نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، ومتهمين في واقعة "فيرمونت".

لكن الفنانة نهى العمروسي، أكدت خلال حديثها لـ"الوطن"، بأن الصورة المتداولة لا ترجع لأحداث "فيرمونت"، في العام 2014، بل التقطت هذا العام: "الصورة دي في 2020.. وكانوا بيصيفوا مع بعض، ملهاش علاقة بفيرمونت والكلام اللي بيتقال".

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قضية فيرمونت

يذكر أن قضية الفيرمونت بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستجرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

وترجع أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وعقب ذلك أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في الشكوى التي قدمها المجلس القومي للمرأة، من إحدى الفتيات، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.