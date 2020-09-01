زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها وتوجه له رسالة: سند ولادي في الدنيا

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة زينة رضا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد شقيقها، من خلال نشر عدد من الصور من حفل عيد ميلاد أبنيها زين وعز.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها موجهة رسالة لشقيقها، قائلةً "أخويا وحبيبي وابني وسندي وسند ولادي في الدنيا، كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة يا حبيبي وربنا يحميك ويحفظك ويديلك كل الخير ويبعد عنك اللي ياذيك يا روح قلب اختك".

وكانت تعرضت نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر مقربة من شقيقة زينة، لـ"الوطن"، أن "نسرين" تعاني من نزيف بالمخ، حيث داهمتها الآلام منذ عدة أيام دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت "نسرين" تحت الملاحظة في العناية المركزة؛ للاطمئنان عليها.