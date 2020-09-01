عقد زواج ابنة نهى العمروسي من متهم بـ"فيرمونت": السكن في مصر الجديدة

علاقات و مجتمع

تنشر "الوطن" وثيقة عقد زواج نازلي مصطفى كريم، إحدى المحبوسين على ذمة التحقيق في قضية "فيرمونت"، من أحد المتهمين في الحادث.

وتبين من خلال عقد الزواج، أن تم الزواج 24 سبتمبر 2014 ،ووقعه مأذون ناحية الخليفة التابع لمحكمة الخليفة، بينما جاء مسكن الزوجية في منطقة مصر الجديدة، وكشفت الوثيقة أيضًا بأن الزوج من مواليد عام 1990.

وكانت والدتها الفنانة نهى العمروسي، ذكرت خلال حديثها لـ"الوطن"، أن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين في جريمة "فيرمونت"، وأن وثيقة عقد الزواج صحيحة: "أيوة هي.. وهو واحد من المتهمين في فيرمونت".

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وتابعت "نهى" في حديثها: "كان ضحك على بنتي واتجوزها من ورايا وهي عندها 21 سنة.. لأنها كانت بتحبه وكانوا مع بعض في المدرسة.. وسابته من سنة".

قضية فيرمونت

ويذكر أن قضية الفيرمونت بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستجرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

وترجع أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وتم فتح التحقيق بالواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكوتها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وتم القبض على عدد من المتهمين لاستكمال التحقيقات في الواقعة، كان آخرهم نازلي مصطفى كريم وأحمد جنزوري.