طبيبة تحذر من رضاك عن جسمك: تهدد بمخاطر صحية جسيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور بيورن إنو هيرمانز إن حركة "النظرة الإيجابية للجسم" تشهد حاليا انتشارا كبيرا، لا سيما بين النساء، موضحا أنها تروج لفكرة حب الجسد وقبول عيوبه وعدم الخجل منها.

وأضاف أخصائي علم النفس الألماني أن هذه الحركة تمثل اتجاها مضادا لفكرة السعي المستمر للتمتع بقوام يحاكي قوام النجمات وعارضات الأزياء والمؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، واللواتي يبدين في قمة الرشاقة والجمال في كل الصور.

ويرى بيورن إنو هيرمانز أن فهم هذه الحركة على هذا النحو الصحيح يمكن أن يؤدي خدمة جليلة، محذرا في الوقت ذاته من أن الفهم الخاطئ لها قد يؤدي إلى نتائج عكسية وعواقب صحية وخيمة؛ فعلى سبيل المثال لا يجوز بأي حال من الأحوال النظر إلى السِمنة المفرطة للجسم بشكل إيجابي لما تنطوي عليه من مخاطر صحية جسيمة.

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