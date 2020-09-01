فوائد التفاح.. غني بـ4 فيتامينات وينشط عملية الهضم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لمنتجي الخضروات والفواكه إن التفاح يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالفيتامينات A وB وC وE، كما أنه يزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع من ناحية وتعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية أخرى.

وأضافت الرابطة أنه ينبغي تناول قشرة التفاح؛ نظرا لأن هذه العناصر الغذائية المهمة توجد تحت القشرة مباشرة.

ويمكن الاستدلال على ثمار التفاح الطازجة من خلال القشرة الصلبة واللامعة، بينما ينبغي تخزينه في مكان بارد ومظلم.

كما ينبغي تخزين التفاح بشكل منفصل؛ نظرا لانبعاث غاز الإيثيلين منه، الذي يعمل على تسريع إنضاج الخضروات والفواكه الأخرى.

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