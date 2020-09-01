إطلالات نهارية منعشة للنجمات.. تعلمي أسرار التنسيق البسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - اعتماد البساطة هو الأسلوب الأكثر رقياً، وذكاءً عند اختيار الإطلالات النهارية المنعشة، وهو ما تركز عليه الكثير من النجمات، حتى وإن كان الستايل به بعض اللمسات الكلاسيكية، فيظل اللوك الناعم هو المطلب الأول.

وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة إطلالات نهارية منعشة للنجمات، بأفكار عصرية متجددة، لتتعلمي منها أسرار التنسيق البسيطة، وتختاري ما يناسبكِ، ويناسب قوامكِ.

منى زكي بجمبسوت مخطط بالطول

منى زكي بجمبسوت مخطط بالطول

تتمتع منى زكي بقامة ممشوقة، ولكنها من النجمات قصيرات القامة، لهذا أحببنا أن نختار لكِ هذا اللوك، للجمبسوت المخطط بالطول، مع الستايل البوهيمي، بسيط وناعم لمشاويركِ النهارية، أو رحلاتكِ الصيفية، ويزيدكِ طولًا مع طريقة رسم الخطوط الموجودة بها.

كما أعجبنا تنسيقها للقبعة البيج، والسلاسل الذهبية، ليكتمل اللوك البوهيمي، لكنها لم تعتمد الكثير من الألوان، وهو تحدثنا عنه في اعتماد الستايل البسيط والناعم لإطلالة النهار المنعشة.

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كارمن سليمان ببلوزة بكتف واحد مع بنطلون أبيض

كارمن سليمان ببلوزة بكتف واحد مع بنطلون أبيض

أما هذا اللوك، فهو أكثر انتعاشًا، مع البلوزة باللون الأزرق السماوي، وتصميمها الرائع، بكم واحد، والكشكشة على الكم والكتف، مناسبة للصبايا صاحبات القوام النحيف أو الممشوق، واعتمدت معها بنطلونًا أبيض ضيقًا، بخصر عالٍ.

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وفيما يتعلق بالإكسسوارات اكتفت كارمن سليمان، بأقراط أذن مدورة كبيرة الحجم، ناسبت وجهها النحيف، مع مكياج بسيط جدًا.

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درة بإطلالة أنيقة مع التنورة البيضاء

درة بإطلالة أنيقة مع التنورة البيضاء

في المقابل، اعتمدت درة بإطلالتها المنعشة على تنورة قصيرة بأزرار أمامية، واختارت معها بلوزة طويلة من الأمام، مع تصميم الـ Wrap، تحمل أيضًا الطابع البوهيمي، مع إكسسوارات بسيطة مستوحاة من أجواء الـ Seachill.

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ريم مصطفي بإطلالة شبابية منعشة مع الفستان القصير

ريم مصطفي بإطلالة شبابية منعشة مع الفستان القصير

اخترنا للصبايا المراهقات الفستان القصير المخطط من ريم مصطفى، يناسب طويلات وقصيرات القامة، مع سنيكرز أبيض، وجاكيت جينز قصير ممزق من ناحية الأكمام، للمسة عصرية مستوحاة من أجواء الأكشن.

اعتمدي هذا الستايل بمشاويركِ مع الصديقات، وحفلات الشاطئ النهارية، لإطلالة كلها حيوية وبساطة.

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