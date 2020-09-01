موديلات بدلات للسهرة آخر موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تميّزت مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 2021 باجمل التصميمات الفخمة من البدلات التي تناسب السهرات والمناسبات.

كوني السباقة في التعرف إلى أحدث الموديلات وانتقي منها ما يخفي عيوب جسمك.

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بدلات سهرة للنحيفات موضة خريف 2020

ANTONIO MARRAS



برع المصممون في ابتكار تشكيلة منوعة من البدلات المطبعة، تألقت عارضات أنطونيو ماراس Antonio Marras بموديلات تميز بالأكمام المنفوخة الرائجة والبناطيل القصيرة التي تعلو الكاحل وظهرت عارضات ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti ببدلات واسعة Oversized suits بأكتاف بارزة، تمسكي بهذه الصيحات في حال كنتِ نحيفة وطويلة القامة.







بدلات سهرة تخفي البطن البارز آخر موضة

BADGLEY MISCHKA



برزت هذا العام موضة البدلات المؤلفة من جاكيتات تتسع من أسفل الخصر مثل الموديلات الموقعة من بادجلي ميشكا Badgley Mischka، أيضًا البدلات الواسعة المزودة بحزام والمصممة على طراز البيجاما من توقيع نفس الماركة تساعد في إخفاء بروز البطن ومنطقة الأجناب الممتلئة.

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بدلات سواريه للقصيرات موضة الموسم

CHRISTIAN SIRIANO



اذا كنتِ قصيرة القامة، عليكِ اختيار البدلات المصممة بلون موحد خالي من الطبعات أو مزينة بطبعات تتماهى مع لونها الأساسي ومميزة بجاكيتات قصيرة تنتهي عند منطقة أعلى الفخذين كما في مجموعة ماركة فرانكي موريلو Frankie Morello والبدلة السوداء المشكوكه بخيوط ذهبية رفيعة من توقيع كريستيان سيريانو Christian Siriano.









بدلات سواريه للممتلئات من مجموعات الخريف



PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI



اذا كنتِ تملكين قوام ممتلئ، وجهي اختيارك نحو البدلات السوداء المزينة بتطريز ناعم الواسعة الغير محددة للجسم مثل الموديلات التي تألقت بها عارضات Monse وبادجلي ميشكا Badgley Mischka و Philosophy di Lorenzo Serafini.









بدلات سواريه تزيد عرض الجسم

ERMANO SCERVINO



اذا كنتِ تملكين قوام كنز، اختاري البدلات المصممة بأزرار على الجهتين Double breasted suits لتظهري بقوام متناسق، شاهدي التصميمات الموقعة من ماركة إرمانو سيرفينو Ermanno Scervino و Philosophy di Lorenzo Serafini.

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