أجمل فساتين سواريه للمحجبات..خيارات لأناقتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تفضِّل الفتيات المحجبات خيارات فساتين السواريه؛ لتميُّزها وأناقتها، ولأن المرأة المحجبة تقع في حيرة دائمًا عند شراء فستان لإحدى المناسبات الخاصة، نقدِّم لكِ -عزيزتي- أفكارًا متنوعة لقَصّات فساتين سهرة محتشمة تواكب أحدث صيحات موضة 2020، فاختاري منها ما يناسبك.



موديلات فساتين سواريه من إنستجرام

موديلات فساتين سواريه من إنستجرام



إن كنتِ في حيرة أثناء اختيار قَصَّة الفستان المحبب لكِ، فيمكننا أن نلهمك بعض الخيارات، كارتداء فستان سماوي مصمَّم بقَصّة منفوشة ومزين باللمعة مع حذاء فضي وحجاب سماوي من الساتان، أو الظهور بفستان أحمر طويل ومحتشم مصمم بذيل ومكسو باللمعة، أو أن تطلّي بفستان أخضر مصمم بقماش الباستيل المزيَّن بالريش وحزام الخصر لإطلالة عصرية، وإن كنتِ تفضِّلين الفساتين الناعمة، فقد اخترنا لكِ فستانً باللون البيج مصممًا بقَصَّة ناعمة مزينة بحزام للخصر؛ ليناسب صاحبات البشرة البيضاء أو الحِنْطِيَّة. أما صاحبة البشرة الداكنة فيمكنها التألق بفستان أحمر طويل ومحتشم مزين بالذهبي في الخصر، ويمكن إكمال أكسسواراته بالبرونزي، وإن كنتِ تفضِّلين الفساتين المنفوشة والمميزة فيمكننا أن نلهمك عدة موديلات، كفستان باللون البيج مزين بالتطريزات الفضية ومُكمل بتنورة منفوشة، وفستان أسود طويل ومنفوش مزين في الأعلى بقماش بنس كلون الجلد ومزين بالنقوش السوداء.

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نصائح اختيار فساتين السواريه

نصائح اختيار فساتين السواريه



للحصول على إطلالة أنيقة ومتكاملة، ننصحك باختيار نوع القماش الذي يناسبك، وبشكل عام، فإن أغلب فساتين السهرة تكون مصنوعة من الشيفون والساتان، وعليك اختيار الأفضل لك، والذي يناسب ذوقك وشكل جسدك، واحرصي على اختيار اللون الذي يناسب بشرتك؛ حتى لا يظهر الوجه شاحبًا، فإن كنتِ سمراء فعليكِ اختيار فساتين سهرة ذات ألوان دافئة كالأحمر والذهبي وما شابههما، أما إن كنتِ تتمتعين بالبشرة فاتحة اللون فعليك اختيار عدة ألوان مثل الأبيض أو الفضي أو الفوشيا أو الزهري أو الأوف وايت، ويمكن لجميع ألوان البشرة ارتداء اللون الأسود، بشرط اختيار ما يناسبه من أكسسوارات ومجوهرات، وعليك اختيار قَصَّة مناسبة لقوامك، فإذا كنتِ تمتلكين أردافًا ممتلئة فعليك اللجوء إلى الفساتين التي يتم تزويدها باستخدام طبقة من الشيفون من الخلف، ونذكِّرك بأن الفساتين المنفوشة تلائمك كثيرًا، ولكن عليكِ اختيارها ذات خصر عالٍ؛ حتى تساعد على زيادة طولك، أما الفتاة القصيرة فعليها ارتداء فستان حورية البحر، الذي يتَّصف بقَصَّة معينة للقوام، وتتَّسع بشكل تدريجي من عند منتصف الساق، وإن كنتِ تمتلكين قوام الكمثرى، فعليك ارتداء فستان ذي تطريز ناعم من عند الأكتاف وحول الصدر، ويَنْسَدِل على القوام.

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