أفضل خيارات أحمر الشفاه لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - جددي إطلالتك هذا الخريف باستخدام أجمل ألوان أحمر الشفاه التي ستشكل موضة مكياج رائجة لخريف 2020. ونقدم لك في هذا المقال، مجموعة خيارات رائعة من أحمر شفاه خريف 2020، والتي ستمنحك إطلالة أنثوية أنيقة وتبرز شفتيك بطريقة راقية وتجعلهما أكثر امتلاء.



الروج البرتقالي من Fenty

الروج البرتقالي من Fenty



يعتبر أحمر الشفاه البرتقالي المشرق من أفضل الخيارات لمحبات الجرأة اللواتي يرغبن في إطلالة بارزة وملفتة للنظر، ومظهر غير تقليدي. جربيFenty Beauty by Rihanna Mattemoiselle Plush Matte Lipstick in Pumpkin Rose، فهو خيار رائع لهذا الخريف.

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الروج البرغندي من MDM

الروج البرغندي من MDM



سيكون البرغندي من أكثر ألوان أحمر الشفاه رواجاً لخريف 2020، وهو يبرز الشفتين بطريقة أنثوية رائعة تجعلهما أكثر حجماً وامتلاء. ننصحك بتجربة الروج البرغندي من MDM: MDM Flow Semi-Matte Lipstick in Vamp، فهو يتميز بتركيبته الكريمية السلسة التي تنساب بسهولة على الشفاه، والتي تمنحها ترطيباً فائقاً ولوناً يدوم لساعات طويلة.

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الروج البيج من Huda Beauty

الروج البيج من Huda Beauty



إذا كنت ترغبين في استراحة من جميع النغمات الدافئة التي كانت رائجة خلال الصيف، فلا تترددي في اعتماد الروج البيج خلال خريف 2020، فهو لون خفيف وناعم ومناسب لجميع إطلالاتك. ننصحك بتجربة Huda Beauty Power Bullet Matte Lipstick in Staycation.



الروج الأحمر الكلاسيكي من ديور

الروج الأحمر الكلاسيكي من ديور



يعد أحمر الشفاه الأحمر الخيار الأفضل خلال جميع الفصول، ولا سيما خلال الخريف، وهو سيكون رائجاً جداً لخريف 2020، حيث سيمنحك إطلالة جريئة مفعمة بالأنوثة. جربي مثلاً الروج الأحمر من ديور Dior Rouge Lipstick in 999، فهو إضافة الى أنه ذو لون أحمر ناري، فإنه يحتوي على مسحة مرجانية، مما يجعله يتناغم مع جميع ألوان البشرة.



الروج الخمري من أوربان ديكاي

الروج الخمري من أوربان ديكاي



يعد الروج الخمري خياراً رائعاً لهذا الخريف، خصوصاً لمحبات الألوان الداكنة التي تبرز الشفاه. ننصحك بتجربة أحمر الشفاه باللون الخمري من أوربان ديكاي Urban Decay Vice Lipstick in Blackmail، فهو يوفر لك مكياج شفاه ثابتاً لساعات طويلة، كما أنه يجعلك تبدين وكأنك بذلت جهداً أكبر في تطبيق المكياج.

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