خلطة منزلية مضمونة لتفتيح اليدين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تفتيح بشرة اليدين، يشكل هاجسا لدى العديد من السيدات. وهذا امر طبيعي بما ان ملامح الشيخوخة المبكرة تطاول بشرة اليدين ايضا.

بما ان المناخ السائد في الدول العربية مشمس طوال ايام السنة، فإن البشرة، وتحديدا بشرة اليدين، تتعرض لأشعة الشمس الضارة، ومنها الأشعة ما فوق البنفسجية، والملوثات. ناهيك عن تعرض اليدين ايضا الى المواد الكيميائية المتوافرة في الصابون ومنتجات التنظيف. لذلك، يبقى استخدام كريم مبيّض خاص ببشرة اليدين، أمرا ضروريا لحمايتهما ومنعهما من التصبغ.



كيف يعمل الكريم المبيض؟

الكريم المبيض



يهدف الكريم المبيض الى خفض نسبة مادة الميلانين في البشرة، لأنها المادة المسؤولة عن تصبغ البشرة. فما الحل إذا اردت اللجوء الى خلطة طبيعية لحماية يديك من التلون وتفتيح بشرة اليدين؟



خلطة منزليّة لتفتيح بشرة اليدين:

خلطة منزليّة لتفتيح بشرة اليدين



من اجل تفتيح بشرة اليدين، نطلعك على خلطة منزلية مجربة ومضمونة. والأهم، أن هذه الخلطة المنزلية خالية من المواد الكيميائية والصناعية التي قد تضر بالبشرة.



المكونات وطريقة التحضير:



في وعاء نظيف، ضعي كوبا من الطحين أو الدقيق. أضيفي القليل من مسحوق الكركم إليه. إذ ان الكركم غني بمضادات الاكسدة التي تعمل على تفتيح البشرة.

بعدها، أضيفي عصير حبة واحدة من الليمون الحامض الطازج، إلى الطحين والكركم. اخلطي المزيج جيدا، لكي يصبح متماسكا.

هنا لا بد ان ننبّه صاحبات البشرة الحسّاسة إلى ضرورة تجنب الليمون الحامض، تجنبا لاحتمال الحساسيّة أو الحكّة.

أضيفي إلى المزيج المذكور، القليل من كريم الحليب الطبيعي (المستخرج من خلال غلي اللبن أو الزبادي جيدا). اخلطي المكونات جيدا، لكي يصبح المزيج كثيفا، وناعما، ودسما.

طبقي هذا الكريم المنزلي على بشرة اليدين. اتركيه مدة 15 الى 20 دقيقة، قبل غسله بالماء الفاتر. كرري الاستخدام مرتين الى ثلاث في الاسبوع طوال اسبوعين، ولاحظي الفرق.