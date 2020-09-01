جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: "بالسيجارة"

لايف ستايل

جلسة تصوير جريئة من نوعها خضعت لها الفنانة ثراء جبيل، ربما لم تكن في الملابس بقدر استعانتها بالسجائر في جلسة التصوير.

كانت معظم الصور بالأبيض والأسود، وارتدت ثراء جبيل ملابس كاجوال، كروازيه مفتوحة V من منطقة الصدر.

الصور بعدسة المصورة نادين الواصلي، والتي ابدعت في إظهار ثراء جبيل أثناء التدخين.

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يذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل هو مشاركتها في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي عرض في رمضان 2020، بطولة بشري، مؤمن نور، نسرين، هدي الأتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.