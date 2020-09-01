نهى العمروسي تفجر مفاجأة جديدة: "بنتي اتجوزت من ورايا واتطلقت من سنة"

علاقات و مجتمع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تكشف عقد زواج نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، بأحد متهمي قضية "فيرمونت"، وقد ضبطت وحبست 4 أيام على ذمة القضية.

وأكدت الفنانة نهى العمروسي في تصريحها لـ"الوطن"، صحة عقد الزواج المتداول لابنتها، موضحة أن زوجها هو أحد المتهمين في جريمة "قضية فيرمونت".

وتابعت "نهى" في حديثها: "هو واحد من المتهمين.. وكان ضحك على بنتي واتجوزها من ورايا وهي عندها 21 سنة.. لأنها كانت بتحبه وكانوا مع بعض في المدرسة.. وسابته من سنة".

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قضية فيرمونت

ويذكر أن قضية الفيرمونت بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستجرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

وترجع أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وتم فتح التحقيق بالواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكوتها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وتم القبض على عدد من المتهمين لاستكمال التحقيقات في الواقعة، كان آخرهم نازلي مصطفى كريم وأحمد جنزوري.